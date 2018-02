Umweltminister Lies will konsequenteren Umgang mit Wölfen

„Wölfe haben in der Nähe von Menschen nichts zu suchen“

Cuxhaven - Problematischen Wölfen will das Land Niedersachsen entschieden entgegentreten. „Wir müssen Wölfen zeigen, dass sie in der Nähe von Menschen nichts zu suchen haben“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Mittwoch im Landkreis Cuxhaven.