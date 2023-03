Schützenhaus-Mord von Bramsche: 19-Jährige tot – Ermittler wenden sich an Party-Gäste

Von: Fabian Raddatz, Sebastian Peters, Jan Knötzsch, Marcel Prigge

Bramsche kommt nicht zur Ruhe: Nach den tödlichen Schüssen auf einen Teenager soll es nun zu Mord und Vergewaltigung im Schützenhaus gekommen sein.

Update am Montag, 6. März 2023, 16:19 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen während einer Party in Bramsche bitten die zuständigen Ermittler der Mordkommission um Zeugenhinweise. Gesucht werden Personen, die auf der Feier waren und Hinweise zu den Geschehnissen vor der Tat im Außenbereich geben können. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in Osnabrück mit. Anlässlich zweier 18. Geburtstage seien insgesamt etwa 150 Menschen in der Schützenhalle gewesen. Die Ermittler riefen zudem auf, Gerüchte in sozialen Netzwerken zu der Tat nicht weiterzuverbreiten.

Update am Montag, 6. März 2023, 12:50 Uhr: Im Fall der gewaltsam getöteten 19-Jährigen in Bramsche nehmen nun auch die Ermittler an, dass das Opfer und der mutmaßliche Täter sich kannten. „Wir gehen davon aus, dass sich die beiden nicht das erste Mal getroffen haben“, sagte der Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer, am Montag mit Blick auf die Tat am Rande einer Geburtstagsfeier mit rund 150 Gästen. In welchem Verhältnis genau die beiden zueinander standen, sei Teil der Ermittlungen. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.

19-Jährige in Bramsche ermordet: Opfer und Tatverdächtiger kannten sich offenbar

Update am Montag, 6. März 2023, 07:20 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen am Rande einer Geburtstagsfeier im niedersächsischen Bramsche geht die Staatsanwaltschaft Osnabrück von langwierigen Ermittlungen aus. „Dieser Fall dürfte uns noch lange beschäftigen“, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer auch mit Blick auf die rund 150 Gäste der Party in einer Schützenhalle in der Nacht zum Sonntag.

Polizei steht vor der Festhalle des Schützenhauses. © Festim Beqiri/TV7News /dpa

Unterstützt vom Technischen Hilfswerk und von der Feuerwehr begann ein Großaufgebot der Polizei noch in der Nacht mit den Befragungen vor Ort. Alle noch anwesenden Partygäste seien festgehalten worden, um Fotos von ihnen zu machen und Personalien aufzunehmen, teilte die Polizei mit.

Ein Partygast sagte der Bild-Zeitung, die Polizei hätte Fotos von Füßen, Händen, Bauchnabel und Kopf der Anwesenden gemacht.

19-Jährige in Bramsche offenbar vergewaltigt und ermordet: Haftbefehl gegen 20-Jährigen

Update am Montag, 6. März 2023, 06:20 Uhr: Die 19-Jährige, die in Bramsche in der Nacht von Samstag, 4. März 2023, auf Sonntag, 5. März 2023, ihr Leben verlor und der 20-Jährige, der die junge Frau möglicherweise vergewaltigt und ermordet haben soll, kannten sich offenbar. Dies berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll es sich um den Torwart eines Fußballvereins aus dem Ort handeln. Weitere offizielle Informationen zum Tatverdächtigen und zum Ablauf der Tat gibt es derweil vonseiten der Polizei nicht.

Der Tatverdächtige wurde am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt © Festim Beqiri/dpa

Am Sonntag hatte der zuständige Staatsanwalt Staatsanwalt Dr. Alexander Retemeyer erklärt: „Die Auffindesitution weist auf ein Sexualdelikt hin, die Kleidung des Opfers war heruntergerissen.“ Der 20-jährige Tatverdächtige war am Sonntag von der Polizei festgenommen worden. „Er war nicht betrunken und schweigt“, so Retemeyer.

Haftbefehl im Bramsche erlassen – Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts

Update am Sonntag, 5. März 2023, gegen 16:51 Uhr: Das Amtsgericht Osnabrück hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 20-jährigen Tatverdächtigen erlassen, so der NDR. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdacht. Weitere Details sind bislang nicht bekannt. Der 20-jährige Mann, der mit einer Decke über dem Kopf zum Haftrichter geführt wurde, wird nun in die Justizvollzugsanstalt Hameln überführt.

Nach vermeintlichem Mordfall in Bramsche – Tatverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt

Update am Sonntag, 5. März 2023, gegen 16:36 Uhr: Inzwischen wurde bereits mit der Obduktion begonnen. Ein Ergebnis wird aber vermutlich nicht kurzfristig bekannt gegeben. Aufgrund möglichen Täterwissens hat die Staatsanwaltschaft keine weiteren Details zu den Umständen des Todes gemacht.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, sei der 20-jährige Tatverdächtige inzwischen von zwei Ermittlern zum Haftrichter gebracht worden. Möglich wäre, dass der Haftrichter einen Haftbefehl wegen Mordes ausstellt.

Mordfall in Bramsche vermutet – 19-Jährige soll offenbar vergewaltigt und ermordet worden sein

Update am Sonntag, 5. März 2023, gegen 13:00 Uhr: Der Tatverdächtige sei nach dem Vorfall in seiner Wohnungen festgenommen worden. Das sagte Staatsanwalts-Sprecher Alexander Retemeyer nun der Bild-Zeitung. Der 20-Jährige sei nicht betrunken gewesen und würde zu den Vorwürfen schweigen.

Gewalttat in Bramsche: In dieser Schützenhalle feierten über 150 Gäste, während eine 19-Jährige Opfer eines Verbrechens wurde. © IMAGO/Fotostand / Reiss

Partygäste hätten Hinweise auf ihn gegeben, da er sich auf der Feier im Schützenhaus in Bramsche offensichtlich sehr in ihrer Nähe aufgehalten habe. Er soll im Verlauf des Tages einer Haftrichterin vorgeführt werden, so Retemeyer.

19-Jährige in Bramsche offenbar vergewaltigt und ermordet: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Update am Sonntag, 5. März 2023, gegen 12:00 Uhr: Im Fall der toten und mutmaßlich vergewaltigten 19-Jährigen in Bramsche, konnte die Polizei nun einen Tatverdächtigen festnehmen. Dabei soll es sich um einen 20-Jährigen handeln, der auch unter den Partygästen war.

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf ein Tötungs- und ein Sexualdelikt.

19-Jährige nach Party in Bramsche gestorben: Polizei riegelt Schützenhaus ab

Update, 11:00 Uhr: Neue Details im Fall um eine tote 19-Jährige in Bramsche. Wie kreiszeitung.de erfuhr, soll die junge Frau gegen 1 Uhr in der Nacht zu Sonntag auf einer Party zu einem 18. Geburtstag vermisst gemeldet worden sein. „Partygäste fanden die 19-Jährige dann gegen 2:40 Uhr schwer verletzt auf einer nahegelegenen Wiese“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Alexander Retemeyer.

Trotz der Reanimationsversuche durch Rettungskräfte starb die junge Frau später in einem Osnabrücker Krankenhaus.

19-jährige Frau in Bramsche getötet – Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt

Update am Sonntag, 5. März 2023, gegen 10:20 Uhr: Wie die Bild-Zeitung nun berichtet, soll es sich bei dem vermeintlichen Opfer um eine 19-Jährige handeln. Zu der Schreckenstat soll gegen 02:45 Uhr gekommen sein, als in dem Schützenhaus in Bramsche mehrere Geburtstagsfeiern stattfanden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat angekündigt, sich am Sonntagmittag zu dem Fall äußern zu wollen.

Mord und Vergewaltigung in Bramsche? Polizei riegelt Schützenhaus ab

Erstmeldung, Sonntag, 5. März 2023, 08:30 Uhr: Bramsche – Was ist da in Bramsche los? Es ist noch nicht einmal eine Woche her, da sorgte die Nachricht, dass ein 81-Jähriger einen 16-Jährigen mit einem Kopfschuss getötet haben soll, bundesweit für Entsetzen. Nun dringen erneut schockierende Meldungen aus dem 33.000-Einwohner-Ort im niedersächsischen Landkreis Osnabrück.

Einsatzkräfte sperren den Bereich um das Schützenhaus in Bramsche bei Osnabrück weiträumig ab. © Heinz-Jürgen Reiss/Nord-West-Media TV /dpa

Berichten zufolge soll sich im Rahmen einer Feier in einem Schützenhaus im Bramschener Ortsteil Pente erst eine Vergewaltigung und dann ein Mord ereignet haben. Feuerwehr und Polizei strömten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. März 2023, zu dem mutmaßlichen Tatort.

Mord und Vergewaltigung in Bramsche? Polizei riegelt Bereich um Schützenhaus ab

Während die Einsatzkräfte der Polizei den Bereich um das Schützenhaus weiträumig abriegelten, leuchteten Helfer von Feuerwehr und THW die Gegend aus.

Weitere Informationen lagen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Polizei hält sich aktuell sehr bedeckt, was Informationen angeht.