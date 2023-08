Überfall auf Golf-Club: Extinction Rebellion zementiert Löcher zu und verunstaltet das Grün

Von: Elias Bartl

Teilen

Die Aktivisten von Extiction Rebellion haben die Löcher auf dem Osnabrücker Golfplatz mit Beton gefüllt © Privat/HFR

Selbsternannte Umweltaktivisten haben einen Golfplatz in Osnabrück verschandelt. Clubführung und Mitglieder eagierten fassungslos auf die Aktion

Osnabrück – Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) haben in einer nächtlichen Aktion den Osnabrücker Golf Club in Bissendorf ins Visier genommen und dort Löcher mit Zement befüllt, um auf den Umgang mit der begrenzten Ressource Wasser aufmerksam zu machen. Die Aktion fand in der Nacht zu Mittwoch statt, wobei die Aktivisten auch eine Botschaft auf den Rasen sprühten: „Golf für Wenige = Wasserknappheit für Viele“.

Die XR-Sprecherin, die sich Hedwig Riedel nennt, bestätigte die Aktion, gab jedoch keine weiteren Details dazu preis. Die Aktivisten der Osnabrücker Ortsgruppe wollten mit dieser Aktion auf den sogenannten Erdüberlastungstag am 2. August aufmerksam machen, der darauf hinweist, dass die Menschheit mehr ökologische Ressourcen nutzt, als pro Jahr auf der Erde verfügbar sind, darunter auch Trinkwasser.

Aktivisten prangern vermeintliche Wasserverschwendung an

Die XR-Aktivisten kritisieren, dass Golfplätze wie der Osnabrücker Golf Club trotz Wasserknappheit weiterhin ihren Rasen bewässern dürfen. Laut einem Aktivisten namens Robert Faust verbraucht ein einziger 18-Loch-Golfplatz in Mitteleuropa etwa 35.000 m³ Wasser pro Jahr, genug, um alle Einwohner von Osnabrück täglich für etwa 64 Jahre die Toilette spülen zu lassen.

Die genauen Umstände, wie die Aktivisten Zugang zum Golfplatz erlangten und wie der Osnabrücker Golf Club sein Gelände bewässert, sind nicht bekannt. XR-Sprecherin Riedel betonte, dass die Aktivistengruppe die mangelnde Transparenz in Bezug auf diese Informationen kritisiert.

Golfspieler sind fassungslos: Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Die Clubführung und Mitglieder des OGC reagierten fassungslos auf die Aktion. OGC-Präsident Hans-Christian Sanders kündigte an, dass der Club Anzeige gegen die Aktivisten wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erstatten werde. Das berichtete zuerst die Neue Osnabrücker Zeitung. Der genaue Schaden auf dem Golfplatz wird derzeit ermittelt, vor allem die mögliche Beeinträchtigung von Boden- und Grundwasser durch das verwendete bunte Spray wird geprüft.

Es ist nicht das erste Mal, dass Klimaaktivisten auf Golfplätzen protestieren. XR-Mitglieder hatten zuvor bereits Löcher mit Zement befüllt und Setzlinge auf Golfplätzen in Spanien gepflanzt, und Aktivisten der Letzten Generation hatten einen Golfplatz auf Sylt umgegraben. Die Aktion in Osnabrück ist Teil des „zivilen Ungehorsams“ von Extinction Rebellion, um auf Umweltthemen aufmerksam zu machen.