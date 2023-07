Über 300 Jahre alt: Die älteste Tageszeitung der Welt kommt jetzt aus Niedersachsen

Von: Marcel Prigge

Weil die Wiener Zeitung ihre Druckausgabe einstellt, geht der Titel „Die älteste Zeitung der Welt“ nach Niedersachsen. Sie ist bereits mehr als 300 Jahre alt.

Hildesheim/Wien – Printprodukte haben es nicht leicht. Seit Jahren sinken die Abonnentenzahlen, Stellen werden gekürzt, neue Vertriebswege müssen gefunden werden. Die bislang älteste Zeitung der Welt, die Wiener Zeitung, stellt nun auch ihre Druckausgabe ein. Damit geht der Titel jetzt erstmalig nach Niedersachsen.

Älteste Tageszeitung der Welt wird in Niedersachsen gedruckt: Wiener Zeitung stellt auf online um

Die Wiener Zeitung stellt ihren Druckbetrieb ein: Auf der letzten Titelseite am Freitag, 30. Juni, war zu lesen: „320 Jahre, 12 Präsidenten, 10 Kaiser, 2 Republiken, 1 Zeitung“. All dies hat sie überdauert, ab sofort erscheint das Medium online. Zudem ist eine monatliche Print-Ausgabe geplant. „Stürmische Zeiten für den Journalismus bedeuten auch schwere Zeiten für die Demokratie“, hieß es am Freitag im Leitartikel, in dem mehr statt weniger Qualitätsjournalismus gefordert wurde.

Die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, stellt ihren Druckbetrieb ein. Damit geht der Titel nun erstmalig nach Niedersachsen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Seit 1705: Hildesheimer Allgemeine Zeitung wird älteste Tageszeitung der Welt

Mit der Umstellung seien insgesamt 63 Vertragsauflösungen verbunden. Die Redaktion sei dabei um 35 Stellen auf 20 Personen verkleinert worden, hieß es aus dem Unternehmen diesbezüglich. Zuletzt sei die Zeitung auf etwa noch 8000 verkaufte Exemplare pro Tag geschrumpft.

Die Druckausgabe wurde jetzt eingestellt, da nach einer Gesetzesänderung die wichtigste Finanzierungsquelle wegfiel: In der Vergangenheit mussten Firmenbucheinträge kostenpflichtig in der Wiener Zeitung erscheinen. Nun wurde auf Online-Verlautbarungen umgestellt.

Wird nun die älteste Tageszeitung der Welt: die Hildesheimer Allgemeine. © Rust/Imago

Jetzt muss die Wiener Zeitung den Titel als älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt abgeben. In einem Artikel der letzten Ausgabe tut sie dies auch, und zwar nach Niedersachsen. Ab sofort kann sich die Hildesheimer Allgemeine Zeitung, die seit 1705 besteht, mit dem Titel rühmen. (Mit Material der dpa)