TV-Duell vor Niedersachsen-Wahl 2022: „Echt öde“

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU, l) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) traten zum TV-Duell zur Landtagswahl in Niedersachsen im NDR Studio in Hildesheim gegeneinander an. © Ole Spata/dpa

Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Weil (SPD) und CDU-Herausforderer Althusmann duellierten sich im TV-Duell.

Hannover – Kann das TV-Duell vor der Niedersachsen-Wahl 2022 CDU-Kandidat Bernd Althusmann nochmal Rückenwind geben im Zweikampf um die Staatskanzlei und das Amt des Ministerpräsidenten? Der CDU-Herausforderer präsentierte sich im TV-Duell am Mittwochabend, 27. September 2022, konzentriert – und mit Attacken auf die Ampelregierung im Bund auch offensiver als der Ministerpräsident.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) versuchte derweil, mit seiner langjährigen Regierungs- und Krisenerfahrung zu punkten und versprach mehr Investitionen des Landes. Ein Vorhaben, das die CDU als Koalitionspartner der SPD mit Verweis auf die Schuldenbremse in der bisherigen Regierung häufig abgeblockt hatte.

TV-Duell vor Niedersachsen-Wahl 2022: Althusmann kündigt Offensive gegen Lehrermangel an

Der CDU-Spitzenkandidat kündigte im TV vor der Niedersachsen-Wahl 2022 zudem eine Offensive gegen den Lehrermangel an. „Wir brauchen mindestens 5000 Lehrkräfte in den nächsten Jahren, damit Sie entlastet werden“, sagte er in der NDR-Sendung am Dienstagabend einer Grundschullehrerin, die ihm vorher eine Frage gestellt hatte.

„Wir brauchen Schulassistenz, damit Sie von Verwaltungstätigkeiten entlastet werden. Wir brauchen eine stärkere Digitalisierung von Schulen, damit Sie auch digitale Methoden im Unterricht einsetzen können, und wir brauchen mehr Quereinsteiger“, so Althusmann im TV-Duell mit Stephan Weil vor der Niedersachsen-Wahl 2022.

CDU-Kandidat Althusmann wirbt im Wahlkampf der Niedersachsen-Wahl 2022 mit einer „Unterrichtsgarantie“, nachdem die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen im vergangenen Schuljahr auf den niedrigsten Stand seit 2002 gefallen war. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) stand deshalb oftmals in der Kritik.

Weil stellt bei TV-Duell vor Niedersachsen-Wahl 2022 Anhebung von Lehrer-Gehältern in Aussicht

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der bei der Wahl am Sonntag, 9. Oktober 2022, bei der Niedersachsen-Wahl 2022 eine dritte Amtszeit anstrebt, hielt entgegen, dass es derzeit so viele Lehrerinnen und Lehrer im Land gebe wie noch nie. Allerdings seien auch die Anforderungen gestiegen. Jedoch fehle es an Fachkräften. „Jede Lehrerin und jeder Lehrer, die geeignet sind, werden in Niedersachsen eingestellt“, betonte Weil. Der SPD-Politiker stellte zudem die Anhebung der Gehälter von Grund-, Haupt- und Realschullehrern auf Gymnasiallehrerniveau in Aussicht.

Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg schrieb nach dem TV-Duell bei Twitter: „Wenn zwei Regierungsparteien gegeneinander antreten, ist das echt öde und wenig zielführend.“ Deutlich sei, dass weder SPD noch CDU Antworten auf die drängenden Zukunftsfragen hätten.

Niedersachsen-Wahl 2022: Energiekrise im TV-Duell zwischen Weil und Althusmann – beide fordern mehr Entlastungen vom Bund

Thematisch begann das TV-Duell mit der politisch dominierenden Energiekrise. Die Energiesorgen überschatten die Niedersachsen-Wahl 2022. Weil und Althusmann forderten jeweils mehr Entlastungen vom Bund. Weil hatte am Dienstag ein Modell für eine Gaspreisbremse vorgelegt. Der Gas-Verbrauch des Vorjahres soll dabei als Grundlage genommen werden. Von der Preissteigerung soll der Staat die eine Hälfte der höheren Kosten übernehmen und die Verbraucher die andere Hälfte, ihren Anteil durch Sparanstrengungen dann aber verringern könnten, wie die Süddeutsche Zeitung vor der Niedersachsen-Wahl 2022 berichtete.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Weil hatte für den Fall seiner Wiederwahl ein fast eine Milliarde Euro schweres Entlastungspaket des Landes in der Energiekrise in Aussicht gestellt. Althusmann, derzeit Wirtschaftsminister, hatte gesagt, er halte die SPD-Pläne für „unseriös“. Die drei Oppositionsparteien Grüne, FDP und AfD kamen am Dienstag vor dem TV-Duell zwischen Weil und Althusmann zur Niedersachsen-Wahl 2022 zu einem Triell zusammen. Die Energiekrise war auch dort ein dominierendes Thema. Die Parteien bekräftigten dort weitestgehend bekannte Positionen.

Niedersachsen-Wahl 2022: SPD hofft auf Grünen-Koalition

Die Grünen wollen das milliardenschwere Corona-Sondervermögen auch zur Entlastung in der Energiekrise einsetzen. Die FDP fordert, dass die verbleibenden Kernkraftwerke vorübergehend am Netz bleiben sollten. Die AfD sprach sich generell für die weitere Nutzung von Atomkraft und Kohle aus. Es wurde aber auch Kritik an der Landesregierung deutlich - etwa in der Bildungspolitik.

In den jüngsten Umfragen zur Landtagswahl lag die SPD jeweils knapp vor der CDU. Rund 6,1 Millionen Wahlberechtigte dürfen bei der Wahl ihre Stimme abgeben. SPD und CDU wollen die Koalition möglichst nicht fortsetzen. Stephan Weil hofft vor der Niedersachsen-Wahl 2022 als Ministerpräsident auf eine Wiederauflage einer Zusammenarbeit mit den Grünen, die derzeit in Umfragen immer weiter abstürzen. In diesem Bündnis regierte er bereits in seiner ersten Amtszeit.