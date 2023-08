„Tut dem Wald sehr gut“: Förster freuen sich über andauernden Regen in Niedersachsen

Von: Marvin Köhnken

In Deutschland sind viele Fichten in den vergangenen Jahren abgestorben. Neue Bäume – hier in der Eifel sind es Buchen – nehmen nach und nach ihren Platz ein. © Oliver Berg/dpa

Die jüngsten Niederschläge in Niedersachsen stärken die neu gepflanzten Bäume. Doch die Bodenwasserspeicher bleiben weiterhin leer.

Hannover – Die Regenfälle der vergangenen Wochen tragen zur Wiederbelebung der niedersächsischen Wälder bei. „Unsere mühsam gepflanzten Kulturen sehen gut aus, sind grün und leiden momentan nicht unter Trockenstress“, erklärte Alexander Ahrenhold, Sprecher der Niedersächsichen Landesforsten der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dies ermögliche es den jungen Bäumen, gestärkt in die Winterpause einzutreten und im kommenden Jahr erneut auszutreiben.

„Der Regen tut dem Wald sehr gut“, betonte der Sprecher und zog einen Vergleich zum Vorjahr. Zur selben Zeit im Jahr 2022 hätten Kastanien auch in Niedersachsen bereits ihre Blätter verloren und Buchenblätter hätten sich gelb gefärbt. Selbst dieses Jahr hätten einige Bäume schon im Mai und Juni ihre Blätter abgeworfen. Dies sei nun aber nicht mehr der Fall.

Wälder in Niedersachsen profitieren vom anhaltend nassen Wetter

Zusätzlich dazu verringern die Regenschauer das Risiko von Waldbränden, das zuletzt noch im Juni sehr hoch war. Einerseits sind weniger Menschen im Wald unterwegs, die häufig die Ursache für Feuer sind. Andererseits ist nasses Material weniger brandgefährdet. Allerdings muss angemerkt werden, dass die Regenfälle den Bodenwasserspeicher nicht aufgefüllt haben. Das Grundwasser regeneriert sich nur langsam, heißt es bei der dpa.

Für die Fichten im Harz bedeutet der Regen eine wohlverdiente Atempause. Seit 2018 haben Stürme, Dürre und der Borkenkäfer zu einem massiven Waldsterben in diesem auch in Niedersachsen gelegenem Mittelgebirge geführt. Die Regenfälle und die gelegentlich kühlen Temperaturen um die 13 Grad Celsius haben die Aktivität der Schädlinge eingedämmt. „Ab gut 16 Grad fangen die Käfer an aktiv zu werden“, erläuterte Alexander Ahrenhold der dpa. Anfang des Sommers warnten Experten noch vor einer großen Borkenkäferplage.

Borkenkäfer-Situation im Harz und im Deister weiter „kritisch und angespannt“

Die Larven der Insekten, die sich in die Rinde der Fichten eingenistet haben, werden sich jedoch weiterentwickeln und ausfliegen, sobald die Temperaturen wieder ansteigen. „Die Situation im Harz ist und bleibt kritisch und angespannt“, warnte der Sprecher daher.

Im vergleichsweise wärmeren Deister bei Hannover sind die Insekten trotz des Regens aktiver als im Harz. Dennoch ist jeder Regentropfen für die Fichten von Vorteil. Denn der Regen fördere die Harzproduktion, das natürliche Abwehrmittel der Bäume gegen die Käfer. (dpa, kom)

Hinweis: Dieser Artikel der Deutschen Presse-Agentur wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.