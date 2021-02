Tui kann Corona-Verlust noch nicht abstreifen - Hoffen auf Sommer und Impfstoff

Reisen mit Impfung

Tui glaubt an eine Sommersaison 2021. Die Erwartungen des größten Anbieters haben in der Touristikbranche Gewicht. Ob Pauschalreisen und Kreuzfahrten wieder zünden, hängt aber vor allem von der Corona-Eindämmung ab. Also Urlaub nur noch mit Impfung?