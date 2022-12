Trotz Krisen-Winter: Weihnachtmärkte im Norden sind gut besucht

Von: Fabian Pieper

Händler sind mit den Umsätzen auf Weihnachtsmärkten zufrieden. © Christian Charisius/dpa

Trotz Energiekrise, Kältewelle und Corona-Pandemie ziehen die Händler auf Niedersachsens und Bremens Weihnachtsmärkten ein bislang positives Fazit.

Bremen/Hannover – Die Lust auf Glühwein scheint ungebrochen: Die Weihnachtsmärkte in Niedersachsen und Bremen waren in den vergangenen Wochen gut besucht. „Die Besucher kommen. Die Umsätze sind da“, erklärte der Vorsitzende des niedersächsischen Schaustellerverbandes, Fred Hanstein, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Und das, obwohl durch die Energiekrise – maßgeblich ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine – die Preise für Speisen und Getränke vielerorts gestiegen sind. Laut Hanstein hätten die meisten Besucher dafür allerdings Verständnis. Besonders an den Wochenenden sei daher auf den norddeutschen Weihnachtsmärkten viel los gewesen.

Energiekrise und Corona: Kaum Zurückhaltung beim Konsum auf norddeutschen Weihnachtsmärkten

Zwar habe das Wetter – Mitte Dezember 2022 hatte eine Kältewelle in Deutschland für Dauerfrost mit Temperaturen im teils zweistelligen Minusbereich gesorgt – einen längeren Aufenthalt unattraktiv und die Arbeit der Schausteller unangenehmer gemacht. Dennoch hätten sich laut Rudolf Robrahn, Vorsitzender des Schaustellerverbands Bremen, kaum Zurückhaltung beim Konsum auf dem Weihnachtsmarkt bemerkbar gemacht. Einzig die Umsatzspitzen würden fehlen.

Und auch Dirk Bötticher vom Schaustellerverband Hannover ist zufrieden: „Die Leute sparen ein wenig“, sagte er, dass die Umsätze nicht ganz an das Vor-Corona-Jahr 2019 heranreichen, „aber die Umsätze sind der Lage entsprechend in Ordnung.“ Ende dieser Woche schließen viele Weihnachtsmärkte für diese Saison, manche bleiben aber auch noch in der Zeit zwischen den Jahren geöffnet.