Transparenz und Tierwohl im Stall: Eine Bestandsaufnahme

Siegel informiert Verbraucher

+ © Schwarz/Screenshot Youtube Freier Blick: Landwirt Werner Schwarz installierte 2013 eine Kamera in seinem Ferkelstall und übertrug die Bilder live im Internet. Viele Zuschauer waren geschockt. © Schwarz/Screenshot Youtube

Hannover - Nun hat der Handel die Initiative ergriffen: sein Tierwohl-Label soll seit Anfang April für „tiergerechtere und nachhaltigere Fleischerzeugung“ sorgen und Verbraucher darüber aufklären, unter welchen Bedingungen Schwein, Hühnchen oder Pute gelebt haben und geschlachtet wurden. Ein Siegel in Rot, Orange, Gelb oder Grün, einfacher kann man die Auswahl nicht machen. Aber ist das freiwillige Label eine Lösung in der Debatte um mehr Transparenz und Tierwohl in Ställen?