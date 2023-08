Tragödie in Hannover: Drei Tote und drei Schwerverletzte nach Frontalcrash

Von: Elias Bartl

Diese beiden Autos krachten frontal gegeneinander. Drei Menschen sterben. © Moritz Frankenberg/DPA

Schreckensnachricht aus Hannover: Bei einem Frontalzusammenstoß sterben drei Menschen, drei weitere werden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Hannover – Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Montagabend in Hannover drei Menschen das Leben gekostet und drei weitere schwer verletzt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge stießen auf einer Straße im Stadtteil Marienwerder frontal zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Die Fahrzeuge waren in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen kollidierten. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass beide Autos völlig zerstört wurden. Drei Insassen konnten nur noch tot geborgen werden, während drei weitere mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Verheerender Unfall in Hannover: Drei Todesopfer und Drei Schwerverletzte

Unfallgutachter sind am Unfallort eingetroffen. © Moritz Frankenberg/DPA

Die Unfallstelle zog schnell zahlreiche Schaulustige an, wie eine Sprecherin der Feuerwehr dem NDR Niedersachsen berichtete. Obwohl die Gaffer die Arbeit der Rettungskräfte nicht direkt behinderten, musste die Polizei den Bereich um den Unfallort weiträumig absperren.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Elias Bartl sorgfältig geprüft.