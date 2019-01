Tragisches Unglück: Auto rollt in Hafenbecken - Insasse stirbt

Reanimation erfolglos

+ © 261news/van Elten Das Unfallwrack wurde aus dem Hafenbecken geborgen. © 261news/van Elten

Wilhelmshaven - Ein mit zwei Personen besetztes Auto ist am Sonntag in ein Hafenbecken in Wilhelmshaven gerollt und untergegangen. Ein Insasse starb, wie die Stadt Wilhelmshaven und die Polizei mitteilten. Passanten hatten die Feuerwehr alarmiert.