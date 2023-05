Feuer in Mehrfamilienhaus in Lingen fordert ein Todesopfer – Brandursache unklar

Von: Sebastian Peters

Teilen

Ein 44-jähriger Mann stirbt bei einem Feuer in Lingen © Nord-West-Media TV/dpa

Bei einem nächtlichen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Lingen wurde ein 44-jähriger Mann tot aufgefunden, während die restlichen Bewohner unverletzt blieben.

Lingen (Emsland) – In der Nacht zu Donnerstag, 11. Mai 2023, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Elisabethstraße in Lingen zu einem verheerenden Wohnungsbrand. Rettungskräfte entdeckten während der Löscharbeiten den leblosen Körper eines 44-jährigen Mannes. Trotz sofortiger Hilfe durch einen Notarzt konnte für den Mann nichts mehr getan werden. Nachbarn hatten um 2:41 Uhr den Notruf abgesetzt, nachdem sie durch den schrillenden Rauchmelder und Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam geworden waren.

Lingen: Mann stirbt bei nächtlichem Wohnungsbrand – Kriminalpolizei ermittelt

Als die Feuerwehr kurz darauf eintraf, hatten die restlichen Bewohner das Haus bereits verlassen und standen unverletzt vor der Tür. Die Einsatzkräfte verschafften sich schnell Zutritt zur Wohnung im zweiten Stock und begannen umgehend mit den Löscharbeiten sowie der Personensuche. Die Polizei gab an, dass das Feuer im Bereich eines Sofas ausgebrochen war und sich von dort aus weiter ausgebreitet hatte.

Durch das Löschwasser und den Qualm wurden auch benachbarte Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen und sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Die betroffenen Nachbarn müssen vorerst bei Verwandten oder Freunden unterkommen oder werden von der Stadt Lingen in Notquartieren untergebracht.

Feuer in Mehrfamilienhaus in Lingen fordert ein Todesopfer – Brandursache unklar

Die Brandursache ist noch unbekannt. Ein Sprecher der Polizei Lingen teilte mit, dass die Ermittlungen zur Klärung der Ursache des Feuers am Morgen noch im Gange waren. Der 44-jährige Mann hatte die betroffene Wohnung bewohnt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.