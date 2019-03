Ein Toter und viele Verletzte bei zwei Großbränden in Stadthagen 

Stadthagen: Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpfen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stadthagen. Bei den Brand in der Altstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Am Sonntagmorgen gab es dann noch einen zweiten Brand in der Stadt.

© Polizeiinspektion Nienburg/Schau/dpa