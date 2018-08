Toter Lkw-Fahrer an Bahnübergang: Sicherungsposten verurteilt

Neustadt am Rübenberge - Nach einem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang in Niedersachsen ist ein 37 Jahre alter Sicherungsposten zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Das Amtsgericht Neustadt am Rübenberge sah es als erwiesen an, dass der Mann im vorigen Jahr bei Hannover die Behelfsschranken vorzeitig geöffnet hatte und in der Folge ein durchfahrender Zug einen Lastwagenfahrer tötete. Die Richter verurteilten den Angeklagten am Dienstag zu 90 Tagessätzen von jeweils 40 Euro wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Der Verteidiger des Angeklagten, Kai Peters, bezeichnete das Urteil als „maßvoll“. „Es handelt sich um einen tragischen Unfall mit schlimmen Folgen“, sagte der Rechtsanwalt. Auch die Tochter des getöteten Lastwagenfahrers, die als Nebenklägerin auftrat, und ihr Anwalt zeigten sich mit dem Urteil zufrieden. „Es ging nicht darum, Rache zu üben, sondern darum, den Fall und die Umstände aufzuklären“, sagte Nebenklage-Anwalt.

Der Unfall hatte sich im Mai vorigen Jahres an einem Bahnübergang ereignet, an dem wegen Bauarbeiten der Verkehr mit Behelfsschranken geregelt wurde. Der 37-jährige Angeklagte hatte, kurz bevor der Unfall passierte, zwei Meldungen von den benachbarten Stellwerksposten erhalten. In der ersten wurde ein Zug aus Neustadt angekündigt, in der zweiten ein Regionalzug aus der Gegenrichtung. Bei der zweiten Meldung musste sich der Stellwerksbeamte jedoch noch einmal korrigieren und benutzte nicht den vorgeschriebenen Wortlaut für die Ankündigung des Zuges, wie sich während des Gerichtsverfahrens herausstellte.

Wegen einer falschen Auskunft gab der Mann den Übergang frei

Der Sicherungsposten fragte daraufhin noch einmal nach und erhielt eine fehlerhafte Auskunft, aus der er einen fatalen Schluss zog. Er gab den Bahnübergang frei. Ein mit Tempo 160 herbeirauschender Regionalzug erfasste den Lastwagen, der gerade die Gleise überquerte. Das Führerhaus wurde vom Zug mitgerissen, der 59-jährige Fahrer starb vermutlich sofort.

In dem Regionalexpress von Hannover nach Bremerhaven wurden außerdem 14 der 350 Reisenden leicht verletzt, es entstanden 800.000 Euro Sachschaden. Richterin Pamela Ziehn hielt dem Angeklagten zugute, dass er sich „regelkonform verhalten wollte“, indem er beim Stellwerksposten nachfragte und die Schranken zunächst schloss. Sie konnte jedoch nicht verstehen, warum der Sicherungsposten die Schranken nach der zweiten Meldung wieder öffnete.

Er habe die erste, korrekte Ankündigung missachtet, und dadurch den Unfall herbeigeführt, sagte Ziehn. „Wenn man sich nicht sicher ist, darf man die Schranken nicht öffnen und nicht den Fahrdienstleiter anrufen, der vorher schon Fehler gemacht hat“, sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung. Ob anfängliche Ermittlungen gegen den Stellwerksbeamten wieder aufgenommen werden, war am Dienstag unklar.

Immer wieder werden Schranken frühzeitig geöffnet

Während des Verfahrens hatte der Verteidiger des Angeklagten auch von einem Organisationsverschulden der Deutschen Bahn gesprochen. Das angewandte System sei in hohem Maße fehleranfällig. Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung hatte nach einer Untersuchung des Unfalls bereits fünf dringende Empfehlungen für mehr Sicherheit an die Bahn gerichtet - unter anderem für ein Nachwarnsystem an Übergängen mit Behelfsschranken.

In den vergangenen beiden Jahren wurden deutschlandweit in rund 90 Fällen fälschlicherweise Bahnschranken geöffnet, obwohl kurz darauf Züge vorbeirauschten, wie es in dem Untersuchungsbericht hieß. Unfälle und Tote gab es nur deshalb nicht, weil gerade kein Auto über den Übergang fuhr. Das Nachwarnsystem würde bei einem Fehler oder Versagen des Streckenpostens eine Notschließung der Schranken veranlasse - und könnte so Unfälle wie den bei Hannover verhindern.

dpa