Tote Seepferdchen erschrecken Strandgänger: Darum ist es wichtig sie zu melden

Von: Marvin Köhnken

Aufmerksame Strandbesucher können Seepferdchen-Funde melden und die Tiere zum Beispiel auf Norderney bei den Watt Welten abgeben. © Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa&imago

Auf Norderney werden wieder öfter tote Seepferdchen entdeckt. Forscher hoffen auf Meldungen, um die Population in der Nordsee prüfen zu können.

Norderney – Tote Seepferdchen, die an den Stränden der Nordsee (Niedersachsen) angespült werden, haben einen hohen Wert für Forscher. Darum rufen sie alle Menschen auf, die ein solches Tier entdecken, sich bei Experten zu melden. Dem ersten Schreck, ein eigentlich als sehr anmutig bekannten Tier tot auf dem Sand liegen zu sehen, folgt auf diese Weise ein echter Erkenntnisgewinn für die Wissenschaft.

Seepferdchen für die Wissenschaft nutzbar zu machen, erfordert die aktive Mithilfe aller Strandbesucher an der Nordseeküste. „Citizen Science“, also Bürger-Wissenschaft, heißt das Projekt, im Rahmen dessen vor allem die possierlichen Meeressäuger Beachtung finden. Initiatoren sind das Landesmuseum in Oldenburg und das Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven. Wer ein totes Tier entdeckt, wird dazu eingeladen, den Fund zu dokumentieren und einem Nationalpark-Haus oder -Zentrum an der Küste zu übergeben.

Tote Seepferdchen an der Nordseeküste helfen Forschern

Seit Kurzem werden vermehrt Seepferdchen an der deutschen Nordseeküste gefunden, heißt es auf der Website des Projekts. Auch der WWF hat sich dem Thema bereits zugewandt. Landesmuseum und Thünen-Institut erhoffen sich von den Meldungen mehr Daten, um eine mögliche Etablierung der Seepferdchen an den Küsten besser einschätzen zu können. Auf Norderney können die Tiere in den Wattwelten angegeben werden und gelangen von dort zu den Forschenden.

Seepferdchen gefunden? Das ist nun zu tun: Zuerst machen Finder ein Foto von dem gefundenen Tier – am besten mit einer Münze oder einem Lineal, um den Maßstab einschätzen zu können. Foto, Fundort und Datum werden anschließend auf dieser Website eingetragen. Das tote Seepferdchen muss abschließend in einem der Nationalpark-Häuser oder -Zentren bestenfalls samt einem Fund-Formular abgeben.

Die gefundenen Seepferdchen werden zusammen mit den Funddaten in die wissenschaftliche Sammlung des Landesmuseums Natur und Mensch aufgenommen. So stehen die Tiere für Forschungen zur Verfügung. Jeder Fund sei wichtig, da sich erst mit der Gesamtheit der Funde übergeordnete Fragen wie etwa zur Verbreitung der Arten beantworten lassen. Ziel ist es, die möglicherweise wachsende Wattenmeer-Population wissenschaftlich belegen und analysieren zu können.