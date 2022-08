Straßenwalze überrollt Kind (4) – tot

Tragischer Vorfall

Eine Straßenwalze hat in Celle ein Kind erfasst und tödlich verletzt.

Ein schrecklicher Unfall hat sich im niedersächsischen Celle ereignet. Dort wurde ein vierjähriger Junge von einer Straßenwalze überrollt und getötet.

Celle – Ein vierjähriger Junge wurde bei einem Horror-Unfall im niedersächsischen Celle getötet. Nach Informationen der Polizei habe der kleine Junge mit seinem Vater und seinem acht Jahre alten Bruder an einer Baustelle die Straße überqueren wollen. Der Junge sei hinter der Straßenwalze gewesen, als diese rückwärts losfuhr und das Kind und sein Fahrrad erfasste.

Der Junge starb noch am Unfallort. Der Walzenfahrer habe das Kind nicht sehen können, der 57-Jährige habe einen Schock erlitten und sei ins Krankenhaus gekommen. Die Ortsumgehung sollte neu asphaltiert werden.

Es sei ein tragisches Ereignis und auch für die Einsatzkräfte belastend, erklärte der Sprecher. Der Vater des Jungen und sein Bruder wurden seelsorgerisch betreut. Zuvor hatte die „Cellesche Zeitung“ berichtet.

