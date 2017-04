„Torfkahn-Armada“ eröffnet Saison im Teufelsmoor

Mit bis zu 8 km/h unterwegs

Zwischen Worpswede und Bremen startete am Samstag die Torfkahn-Saison 2017.

Worpswede - Die „Torfkahn-Armada“ hat am Samstag viele Zuschauer an die Wasserläufe und Schleusen zwischen Worpswede und Bremen gelockt. 22 geschmückte Torfkähne aus der Region schipperten auf der historischen Route der Moorbauern bis zum alten Torfhafen der Hansestadt. Mit der Parade der braunen Segel läuteten die in traditionelle Trachten gehüllten Skipper die bis Oktober dauernde Torfkahn-Saison ein.