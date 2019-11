Niedersachsen fährt Torfabbau zurück - für den Klima- und Naturschutz

Wiedervernässung im Fokus

+ © dpa/Sina Schuldt Moore in Niedersachsen sollen nicht länger © dpa/Sina Schuldt

Klimaschutz statt Raubbau an der Natur: In Niedersachsen soll künftig weniger Torf abgebaut werden. Neben dem Ausstieg aus dem Abbau muss aber auch die private Torfnutzung reduziert werden - beides liegt aber noch in weiter Ferne.