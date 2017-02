Tötung von fast 560.000 Putenküken wird überprüft

Osnabrück - Brütereien in Niedersachsen könnte nach einem Bericht Ärger drohen wegen der Tötung von fast 560.000 gesunden Putenküken.

Wie die „Neue Osnabrücker Zeitung" schreibt, hat das Landwirtschaftsministerium in Hannover die Landkreise Cloppenburg und Oldenburg angewiesen zu überprüfen, ob das Töten der Küken gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Falls dies zutrifft, sollten die Aufsichtsbehörden Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten oder die Staatsanwaltschaft einschalten. Ein Ministeriumssprecher habe entsprechende Informationen des Blattes bestätigt, so die „NOZ".

Unternehmen haben 557.771 Putenküken getötet

Eine Abfrage des Ministeriums bei den Kreisbehörden hat demnach ergeben, dass die Unternehmen seit Beginn der Geflügelpest-Epidemie Ende vergangenen Jahres 557.771 Putenküken getötet haben. Exportbeschränkungen nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in der Nähe der Unternehmen hatten die Auslieferung der Tiere ins Ausland erschwert. „Es gibt schlicht keine Möglichkeit, die Tiere so kurzfristig in derart hoher Zahl in anderen Ställen in Deutschland aufzuziehen", begründete die Sprecherin eines betroffenen Betriebes Mitte Januar auf Nachfrage der Zeitung das Vorgehen.

Töten nur bei vernünftigem Grund erlaubt

Das Tierschutzgesetz erlaubt das Töten von Wirbeltieren nur dann, wenn ein sogenannter vernünftiger Grund vorliegt. Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) habe Zweifel daran, dass dies der Fall gewesen sei, zitiert das Blatt den Ministeriumssprecher.

Aufstallpflicht verlängert

Wie viele Landkreise in Niedersachsen auch hat sich der Landkreis Nienburg für die Verlängerung entschieden. Er verlängert seine Aufstallpflicht bis zum 30. April.

Auch im Landkreis Diepholz müssen Hühner, Enten und Co. länger im Stall bleiben. Landrat Cord Bockhop erklärte in einer Mitteilung der Kreisverwaltung, dass das Aufstallgebot für Geflügel erneut bis zum 28. Februar verfügt werde.

Im Landkreis Verden drängen einige Halter auf die Aufhebung der Aufstallungspflicht, weil eine Reihe von ihnen so starke Nachteile erleidet, dass sie das Risiko der Ansteckung mit den H5N8-Virus für geringer hält.

dpa