19-Jähriger tot in Kanal gefunden

Ein 19-jähriger Mann ist in Wiesmoor (Landkreis Aurich) tot in einem Kanal gefunden worden. Offenbar war er zuvor mit seinem Fahrrad verunglückt.

Wiesmoor - Zu dem Unglück kam es in der Nacht zu Sonntag zwischen 21.15 Uhr bis 2.06 Uhr. Der junge Mann war nach bisherigem Ermittlungsstand mit seinem Fahrrad auf der Schulstraße von Marcardsmoor in Richtung Wiesmoor unterwegs.

Nachdem er nicht an seinem Ziel angekommen war, wurde nach dem 19-jährigen Mann gesucht. Sein Fahrrad wurde an der Kanalböschung gefunden, der 19-Jährige lag tot im Kanal. Die Ermittlungen dauern an, teilt die Polizei mit.

