Tödlicher Unfall auf der A1 bei Vechta: 53-Jähriger stirbt

Vechta - Ein 53-jähriger Autofahrer wurde am Mittwoch bei einem Unfall auf der A1 bei Vechta tödlich verletzt. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Ein 39 Jahre alter Sattelzugfahrer fuhr gegen 19 Uhr an der Anschlussstelle Vechta auf die A1 in Richtung Bremen auf und wechselte vom Beschleunigungs- auf den Hauptfahrstreifen. Dabei übersah er vermutlich das Auto eines 53 Jahre alten Mannes. Dieser versuchte, nach rechts auf den Standstreifen auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Sattelzug nicht mehr vermeiden. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 55 und 32 Jahre alten Mitinsassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Das teilt die Polizei mit. Der 39 Jahre alte Sattelzugfahrer blieb unverletzt.

Das Auto und der Sattelauflieger wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn bis 0.40 Uhr voll gesperrt werden. Dabei bildete sich an der Anschlussstelle Vechta ein längerer Stau. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt.