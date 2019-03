Ein siebenjähriges Mädchen ist nach einem Reitturnier in Neuenkirchen gestorben. Ein Pferd begrub das Kind unter sich.

Neuenkirchen - Zu dem Unglück kam es am Sonntag gegen 14 Uhr bei einem Turnier in einer Reithalle in Neuenkirchen, wie die NOZ berichtet. Das Mädchen fiel während der Siegerehrung von ihrem Pferd, nachdem sich das Tier auf die Hinterbeine gestellt hatte.

Das Pferd verlor das Gleichgewicht und begrub das siebenjährige Mädchen unter sich. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Siebenjährige wurde jedoch so schwer verletzt, dass sie am späten Sonntagabend im Krankenhaus starb.

Die Eltern des Mädchen wurden seelsorgerisch betreut, das Turnier wurde nach dem Unfall abgebrochen.

Rubriklistenbild: © dpa