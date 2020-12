Tödlicher Frontal-Crash in Ovelgönne: Zwei Männer sterben

Beide Autofahrer starben noch am Unfallort.

Zwei Menschen sind bei einem schweren Autounfall in Ovelgönne (Landkreis Wesermarsch) ums Leben gekommen.

Ovelgönne - Zu dem Unfall kam es am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Grantchaussee in Ovelgönne. Darin verwickelt waren ein 38-jähriger Mann aus Jade und ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Ovelgönne. Der 38-Jährige war mit seinem VW Passat auf der Grantchaussee von Nordermoor in Richtung B211 unterwegs. Zwischen der Straße Langepatt und der B211 kam ihm der 19-Jährige mit seinem VW Golf entgegen, teilt die Polizei mit.

Unfall in Ovelgönne: Beide Autofahrer sterben

Auf gerader Strecke kam es zu einem Frontalzusammenstoß beider Autos. Obwohl 67 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Großenmeer, Oldenbrok, Popkenhöge und Neuenbrok, zwei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge schnell vor Ort waren, verstarben die beiden Männer noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Crash in Ovelgönne: Unfallursache unklar

Die Unfallursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Unfallsachverständiger wurde hinzugezogen. Beide Autos wurden bei dem Unfall zerstört und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Kriseninterventionsteam hat bei der Benachrichtigung der Angehörigen unterstützt.

Die Grantchaussee in Ovelgönne wurde nach dem Unfall zwischen der B211 und der K214 (Langepatt) gesperrt.