Tödlicher Crash: Tanklaster kracht in ein Wohnhaus

In Meerbeck krachte ein Tanklaster nach der Kollision mit einem BMW in ein Wohnhaus. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem schweren Unfall im Kreis Schaumburg sind am Freitag zwei Menschen gestorben. Ein Auto und ein Tanklaster waren in Meerbeck frontal zusammengestoßen.

Meerbeck - Der tödliche Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr auf der Kreisstraße 21/Hobbenser Straße in Meerbeck (Kreis Schaumburg). Ein 80 Jahre alter Mann aus Stadthagen befuhr mit seinem BMW die Hobbenser Straße aus Hobbensen kommend in Richtung Meerbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Tanklaster.

Der BMW des 80-Jährigen kam nach dem Crash in einem Graben zum Stehen, der Tanklaster fuhr in ein Wohnhaus an der Hobbenser Straße und durchbrach die Außenmauer zum Wohnzimmer. Der Fahrer des Lastwagens, ein 48 Jahre alter Mann aus der Samtgemeinde Mittelweser, und der 80 Jahre alte BMW-Fahrer aus Stadthagen starben noch an der Unfallstelle, heißt es von der Polizei.

Tödlicher Unfall in Meerbeck: Straße weiterhin gesperrt

Die Polizei hat beide Fahrzeuge beschlagnahmt. Ein Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache ist hinzugezogen worden. Die Kreisstraße von Meerbeck nach Hobbensen ist für die Dauer der Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt, so die Polizei weiter.

jdw