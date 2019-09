Nissan erfasst Schulkind in Melle: Achtjähriger stirbt vor Bushaltestelle 

Ein Junge lief an einer Bushaltestelle in Melle unvermittelt auf die Straße und wurde von einem Nissan erfasst.

Ein achtjähriges Schulkind ist am Dienstag bei einem Unfall in Melle bei Osnabrück gestorben. Der Junge ist von einem Nissan erfasst worden.

Achtjähriger Junge bei Kollision mit Nissan getötet

bei mit Nissan Schulkind stand an Bushaltestelle in Melle bei Osnabrück

stand bei Osnabrück Notfallseelsorger kümmern sich um Beteiligte

Melle - Der Junge stand gegen 7.10 Uhr an der Bushaltestelle „Aubach“ an der Borgloher Straße in Melle und wartete mit weiteren Kindern auf den Schulbus. Plötzlich lief der Achtjährige hinter einem vorbeifahrenden Auto auf die Straße, um auf die andere Seite zu kommen, teilt die Polizei mit.

Nissan erfasst achtjährigen Jungen

Dabei wurde das Kind von einem in Richtung Wellingholzhausen fahrenden Nissan erfasst. Dem 39-jährigen Autofahrer war offenbar die Sicht auf den Jungen durch den anderen Wagen genommen worden, der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, um den Zusammenstoß zu verhindern.

Der Achtjährige wurde so schwer verletzt, dass er trotz schneller Hilfe durch die alarmierten Rettungskräfte noch an der Unfallstelle starb. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Beteiligten und Einsatzkräfte.

Psychologen in Schulen vor Ort

Die Kinder, die ebenfalls an der Bushaltestelle waren, wurden von Schulpsychologen betreut. Die Landesschulbehörde ist mit ausgebildeten Mitarbeitern für Schulsozialarbeit und Krisenintervention in den betroffenen Meller Schulen vor Ort.

