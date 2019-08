Tödlicher Unfall beim Überholen: Mann stirbt auf Autobahn 31

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der A 31 bei Lingen getötet worden. Der Mann war bei einem Überholversuch mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen.

Emsbüren/Lingen - Ein 51-jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 16.10 Uhr auf der A31 zwischen Emsbüren und Lingen tödlich verletzt worden. Der Fahrer eines zweiten Fahrzeugs zog sich leichte Verletzungen zu, heißt es in einer Meldung der Polizei von Montag.

Der 51-jährige Mann aus Meppen befuhr demnach den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Emden. Als er auf den linken Streifen wechselte, übersah er einen 19-jährigen Autofahrer, der sich bereits in einem Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 51-Jährige kam mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

Sperrung der A31 bis in den späten Abend

Der 19-jährige Mann aus Lingen konnte seinen Wagen selbstständig auf dem Standstreifen abstellen. Er wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Autobahn musste zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und Lingen bis etwa 22 Uhr voll gesperrt werden.

Die Feuerwehr Emsbüren war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Neben mehreren Streifen der Polizei waren viele weitere Rettungskräfte, darunter auch ein Rettungshubschrauber, im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

