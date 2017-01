Mutmaßlicher Mörder 19 Jahre nach Schüssen in Eiscafé angeklagt

Prozess in Hannover

Hannover - Mehr als 19 Jahre nach einer tödlichen Schießerei in einem Eiscafé in Hannover steht der mutmaßliche Schütze wegen Mordes vor Gericht.

Dem heute 37-jährigen Türken wird vorgeworfen, im August 1997 nach einem Streit um Drogengeschäfte im Rotlichtviertel das Feuer auf zwei 19 und 22 Jahre alte Albaner eröffnet zu haben. Der ältere Mann starb, das jüngere Opfer wurde lebensgefährlich verletzt.

Vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Hannover wird seit Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt noch minderjährig war.

Ihr Mandant habe zum Prozessauftakt geschwiegen und werde es auch weiterhin tun, sagte die Verteidigerin des 37-Jährigen, Angelika Bode, nach der Verhandlung. Am Mittwoch wurde nach der Verlesung der Anklage eine Zeugin befragt, die am Tattag mit ihrer damals elfjährigen Tochter in der Eisdiele saß. Die Frau habe gesagt, sie sei damals sofort mit ihrer Tochter unter dem Tisch abgetaucht, berichtete die Verteidigerin.

Internationale Fahndung nach Komplizen

Laut Anklage traf der damals 17-Jährige den Entschluss, sich gewaltsam an den beiden Albanern zu rächen, gemeinsam mit einem Komplizen, nach dem heute noch international gefahndet wird. In den 1990er Jahren gab es blutige Verteilungskämpfe zwischen Kurden und Albanern in Hannovers Rotlichtbezirk am Steintor. Es ging um Drogenhandel und Prostitution. Der Mordverdächtige war im September 2015 aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Bulgarien gefasst und nach Deutschland ausgeliefert worden.

"Er hatte bei dem Grenzübertritt nach Bulgarien Betäubungsmittel dabei", sagte Gerichtssprecher Hans-Christian Rümke. Der heute 37-Jährige sei deswegen in Berlin zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dieses Urteil sei aber noch nicht rechtskräftig. Der Mann sitzt wegen des Mordvorwurfs in Untersuchungshaft.

Hauptzeuge stand Schmiere

Bereits vier Jahre nach der Schießerei in der Eisdiele hatte das Landgericht Hannover einen anderen Komplizen wegen Beihilfe zum Totschlag zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der bei der Verurteilung 26-Jährige stand nach Überzeugung der Richter Schmiere, als die tödlichen Schüsse fielen. Der Mann gilt in dem aktuellen Verfahren als Hauptzeuge. Er hat dem Gerichtssprecher zufolge seine Strafe verbüßt und lebt in Schweden. In der kommenden Woche soll er per Videovernehmung befragt werden. Der 41-Jährige sei nicht bereit einzureisen, sagte Bode.

Für den Mordprozess sind insgesamt elf Verhandlungstermine angesetzt. Es sollen noch weitere Zeugen befragt werden. Schon 1997 hatten sich Zeugen der Verteidigerin zufolge bei der Beschreibung des Tathergangs widersprochen. Strittig sei unter anderem, ob es sich um ein oder zwei Täter handelte. Das Urteil könnte am 2. März gesprochen werden (Az: 31 KLs 3/16).

dpa

Rubriklistenbild: © dpa