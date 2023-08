Hitzewarnung in Niedersachsen und Bremen: Wetterdienst rät am Wochenende zur Vorsicht

Von: Andree Wächter

Das Wetter in Niedersachsen wird heiß – so heiß sogar, dass der Deutsche Wetterdienst Hitzewarnungen ausspricht. Einige Tipps.

Bremen/Hannover – Der Sommer kommt zurück nach Bremen und Niedersachsen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte die Hitzebelastung eine ernstzunehmende Gefahr für die menschliche Gesundheit sein und spricht deshalb eine Hitzewarnung für Niedersachsen und Bremen aus. Dies trifft besonders für den Sonnabend, 19. August zu. Niedersachsen ist nur an einem Tag betroffen, im Gegensatz zum Süden der Republik. Dort gilt die Warnung fürs Wochenende.

Hitzewarnung im Norden: Wetter in Niedersachsen wird sonnig und heiß

Verhaltensempfehlungen - Ausreichend trinken.

- Die direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten vermeiden.

- Die Wohnung kühl halten.

Die Wetter-Vorhersage für Niedersachsen und Bremen: Nach der für Freitag angekündigten Unwetterfront beruhigt sich das Niedersachsen-Wetter in der Nacht zum Samstag. Bei wechselnder Bewölkung ist es weitgehend niederschlagsfrei, später im Süden örtlich trüb. Die Tiefsttemperaturen liegen bei angenehmen 17 bis 20 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Wetterdienst rät wegen Hitze am Wochenende zur Vorsicht

Am Samstag zunächst vielfach heiter und trocken in Niedersachsen. Im Tagesverlauf von Westen her Aufzug von dichterer Bewölkung mit schauerartig Regen, teils auch Gewitter und Starkregen, so der Wetterdienst. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen um 24 Grad auf den Inseln, 29 Grad in Bremen und bis zu 33 Grad im Raum Göttingen. Schwacher, teils mäßiger, von Südost auf West drehender Wind. Für viele das optimale Wetter für Schwimmen im Badesee.

In der Nacht zu Sonntag nach Nordosten abziehende letzte Schauer und Gewitter, sonst meist gering bewölkt oder klar, später örtlich Nebel. Nachts kühlt es ab auf 15 bis 18 Grad, bei schwachem Südwest- bis Westwind, schreibt der DWD.

Die Sonne kehrt zurück – am Wochenende wird es wieder heiß (Symbolbild). © Piero Nigro/Imago

Der Sonntag wird etwas kühler, es ist zeitweise wechselnd bewölkt und meist trocken. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 25 und 28 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind. In der Nacht zum Montag ist es gering bewölkt oder klar, örtliche Nebelbildung, niederschlagsfrei. Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad, auf den Inseln um 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind.

Am Montag heiter, zeitweise wolkig. Einzelne Schauer entlang der Nordseeküste sind wahrscheinlich. Höchsttemperaturen zwischen 22 Grad auf den Inseln und 28 Grad in Göttingen. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen.