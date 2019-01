The Tiny House:  Diakonie und Landeskirche stellen Mini-Häuser für Obdachlose auf

Jens Rannenberg, Vorstand Dachstiftung Diakonie, legt eine Matratze in ein sogenanntes Tiny House. Die Dachstiftung Diakonie hat am Landeskirchenamt der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers das Mini-Haus aufgestellt, welches in den kommenden Monaten einem obdachlosen Menschen als Notunterkunft dienen und vor Kälte schützen soll.

© Foto: Julian Stratenschulte/dpa