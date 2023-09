Lebendig aufgespießt: Soko Tierschutz deckt grausame Tierquälerei in Niedersachsen auf

Von: Fabian Raddatz

Wegen mutmaßlicher Tierschutzverstöße in einem Masthähnchen-Stall im Emsland hat das niedersächsische Agrarministerium Strafanzeige gestellt.

Hannover – Es sind schreckliche Szenen, die sich offenbar auf in einem Masthähnchen-Stall im Emsland abgespielt haben: Mitarbeiter, die die Vögel bei lebendigem Leib aufspießen, sich gegenseitig mit den hilflosen Tieren beschmeißen. Die heimlich aufgenommen Bilder wurden Angaben zufolge dem Soko Tierschutz zugespielt. Diese veröffentlichten die Aufnahmen jetzt.

Tierschützer haben in einem Mastbetrieb in Niedersachsen schwere Fälle von Tierquälerei aufgedeckt. (Symbolfoto) © Bundesverband Menschen

Daraufhin hat das niedersächsische Agrarministerium Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg gestellt. Die Bilder zeigten, wie den Tieren beim Verpacken in Transportboxen für den Schlachthof durch rohen Umgang erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt würden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Auch der Landkreis Emsland bewerte die Sequenzen als strafrechtlich relevant. Über den „Qualvollen Transport zum Schlachter“ hatte am Dienstag das ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ berichtet.

Laut den Aktivisten vom Soko Tierschutz soll es sich bei den gezeigten Personen um sogenannte Ausstaller aus der Grafschaft Bentheim handeln. Der Betreiber des Mastbetriebs soll sie angestellt haben, um die Hühner für den Transport zum Schlachten vorzubereiten.

„Es gibt immer wieder Hinweise darauf, dass es zu Verletzungen von Geflügel beim sogenannten Ausstallen kommt“, sagte Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne). Ein systemischer Grund für diese Verstöße liege in den Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Das bedeutet oft fehlende Pausenzeiten und Akkordarbeit. Tierschutz ist unter solchem Zeitdruck kaum möglich.“ Strafanzeige wurde wegen des Vorwurfs eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt.

Derzeit werde im Austausch mit dem Sozialministerium geprüft, wie für Mitarbeitende sogenannter Fangkolonnen Arbeitsschutzmaßnahmen festgelegt werden könnten, hieß es. Seit Ende September 2022 sind die örtlichen Veterinärbehörden verpflichtet, das Ausstallen stichprobenartig zu kontrollieren. Das Ministerium hat eine Abfrage bei den Landkreisen und kreisfreien Städten gestartet, um einen Überblick über die Ergebnisse der Kontrollen zu erhalten.

„Stichprobenartige Kontrollen sind allerdings leider nur bedingt effektiv, denn sobald die Kontrollpersonen vor Ort sind, wird das Arbeitsverhalten angepasst“, sagte die Ministerin. Die Tierhalterinnen und Tierhalter tragen Staudte zufolge die Gesamtverantwortung, solange die Tiere auf ihrem Hof sind. Es sei aber auch wichtig, die Mitarbeitenden der Fangkolonnen zu schulen. „Bisher trifft die Schulungspflicht bundesweit nur auf die Kolonnenführerinnen und -führer zu“, sagte die Grünen-Politikerin. „Das wollen wir ändern.“

Nach Tierquälerei im Emsland: Weitere Fälle in Niedersachsen

Es ist nicht der einzige Fall von Tierquälerei, der sich in letzter Zeit in Niedersachsen zugetragen hat: Bei einem Pferd, dem die Mähne abgeschnitten wurde, steht die Polizei vor einem Rätsel. Auch bei einem Fall von Tierquälerei eines Lidl-Lieferanten in Niedersachsen stellten Tierschützer Anzeige.

Nicht selten schleusen sich Tierschützer als Arbeiter ein oder brechen heimlich in die Mast-Betriebe ein, um an die Aufnahmen zu gelangen. Und nicht selten führen die Aufdeckungen zu Verurteilungen. So hatte etwa ein Amtsgericht einen 81-Jährigen verurteilt, weil er Kühe auf dem Transport gequält haben soll.