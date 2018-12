Tierische Erinnerungen an das Fest: Das Christkälbchen

Von Marietta Bremer. Ich war elf Jahre alt, als sich die folgende Geschichte zutrug: Wie immer am Heiligen Abend gingen meine drei Jahre ältere Schwester Silke und ich nachmittags um drei Uhr zur Kirche. Wir sahen so gern das Krippenspiel, das im Kindergottesdienst aufgeführt wurde.

Und die Zeit bis zum Abend, ja, die verging auch gleich ein wenig schneller. Meistens bummelten wir auf dem Weg nach Hause, um in die Fenster der Häuser am Wege zu schauen. Bei vielen Leuten strahlten doch tatsächlich schon die Lichter am Tannenbaum! Das war immer zu schön. Gegen halb fünf Uhr trafen wir wieder zu Hause ein.

Schnell wurde die Stallkleidung – alte Hosen, Pullover und Jacken – angezogen und über den Hof gelaufen, in den Stall zu den Tieren. Dort tränkten wir die Kälber, halfen hier und da beim Füttern und sangen mit Mama Weihnachtslieder. Unser Papa grummelte sich dann etwas wie „albern“ in den Bart und verschwand unter einer von unseren zwölf Kühen, wo sich sein Gebrumm mit dem der Melkmaschine vermischte.

Kuh Anna hatte mich im Blickfeld

Anna, eine von unseren Kühen, hatte mich schon die ganze Zeit beobachtet, ihr Kopf ging immer hin und her. Ja, sie hatte mich im Blickfeld und passte auf, so gut es eben ging. Anna und ich, wir zwei verstanden uns und mochten uns sehr gern. Als ich dann endlich bei ihr stand, sie streichelte und mit ihr redete, rief Papa mich zu sich. „Guck dir mal deine Anna an! Fällt dir was auf?“, fragte er schmunzelnd.

Meine Anna war rund wie eine Kugel, sie sollte ja auch bald kalben. „Ich glaube, das dauert nun nicht mehr lange, aber heute kalbt sie bestimmt noch nicht“, meinte Papa, drehte sich um, verschwand unter einer Kuh und fuhr fort zu melken. Ich streichelte Anna und redete dabei weiter mit ihr, was sie sich, wie immer, sehr gerne gefallen ließ.

Nach der Arbeit im Stall trafen wir uns alle im Haus zum Abendessen. Traditionell gab es an diesem Tag Omas leckeren Heringssalat mit Brot und frischer Milch. Noch abgewaschen und die „guten“ Sachen angezogen, dann war es endlich soweit.

Spektakel am Heiligabend: Anna kalbt

Nun durften wir in die Stube. Jetzt war Bescherung mit vielen Geschenken unterm Tannenbaum. Als der Jubel sich etwas gelegt hatte, wollte Papa noch einmal im Stall nachsehen, ob alles in Ordnung war, denn das Vieh sollte es doch auch gut haben. Meistens ging ich mit, tierlieb, wie ich nun mal war. Auch heute begleitete ich ihn. Soweit war alles wie immer. Doch was war jetzt los?

Schon in der Stalltür wurden wir mit Spektakel empfangen. Hatte sich ein Tier losgerissen? Oder war vielleicht sogar ein Kalb aus seiner Box geschlüpft? Nein, nichts von alledem! Als wir bei Anna ankamen, konnten wir sehen, was passiert war: Nun hatte sie doch noch gekalbt, darum das Geblöke und die Unruhe!

Hinter Anna lag, gerade geboren und sehr naß, ein Kälbchen. Sogar aufstehen wollte es schon, aber die Beine spielten nicht mit, es fiel immer wieder hin. Anna trat unruhig hin und her, sie wollte zu ihrem Kind, konnte sich aber nicht richtig drehen.

Mama, Oma, Opa, Tante Magda - alle packen mit an

Papa sauste ins Haus, er wollte Hilfe holen. Zurück kam er mit der ganzen Familie: mit Mama, Oma, Opa, Tante Magda und meiner Schwester Silke. Da standen wir nun alle und staunten! Mama fasste mit an. Sie und Papa packten das Neugeborene und legten es vor Anna ins Stroh. Sofort leckte die ihr Kälbchen ab und massierte es dabei.

Ganz leise und vorsichtig, und, wie ich meinte, zärtlich muhte Anna vor sich hin. Ich stand staunend da und sah mir alles an, ich konnte es einfach nicht glauben! Meine Anna hatte ihr Kalb bekommen – am 24. Dezember, am Heiligen Abend!

„Siehste“, sagte jemand aus unserer andächtigen Runde, „nun haben wir auch ein ‚Christkind’! Nur bei uns ist es ein Kalb.“ Ein Kalb, ja, aber was für eins – gesund und munter, obendrein von Anna, meiner Lieblingskuh! Mama machte eine Box im Kälberstall zurecht, Papa melkte Anna. Immer wieder plumpste das Kalb vor ihr ins Stroh, aufstehen konnte es einfach noch nicht.

Langsam kehrte wieder Ruhe ein

Die anderen Kühe zogen an ihren Ketten, sie wollten das Kalb auch sehen. Auch Annas leises Muhen und der Stups mit ihrer Nase waren umsonst. Es war wohl noch zu früh. Das dauert seine Zeit, aber dann steht jedes Kalb. Nun wurde das Kleine in seine Box gebracht, bekam die erste Milch zu trinken und lag auf dem weichen Strohlager, mit einem Jutesack zugedeckt, da es noch etwas naß war.

Ich fiel Anna um den Hals, streichelte sie und klopfte liebevoll ihren Hals: „Gerade heute hast du dein Kalb bekommen, ein ,Christkälbchen’ – das ist wie ein Wunder für mich!“ Sicher hat sie mich nicht verstanden, sie konnte ja nicht wissen, welch ein besonderer Tag heute war. Ein großes Stück von einer Runkel gab ich ihr noch, vorsichtig fraß sie es mir aus der Hand.

Als nun alles wieder seine gewohnte Ordnung hatte, kehrten wir in die Weihnachtsstube zurück. Noch einmal wurden die Geschenke bewundert, wir Mädchen spielten noch lange, die Erwachsenen unterhielten sich. Viel später als sonst gingen wir ins Bett. Das war aber auch ein außergewöhnlicher Tag gewesen, ein ganz besonderer Heiligabend für uns!

Auch das Christkind kam in einem Stall zur Welt

Wir alle dachten an die Weihnachtsgeschichte. Sogar das Christkind ist in einem Stall auf die Welt gekommen! Auch Jesus hat auf Stroh gelegen, und so warm wie in unserem Stall war es sicher nicht. Er hatte ja nur Ochse und Esel. Klar, Jesus und ein Kälbchen, das ist ein großer Unterschied und ganz gewiss nicht einerlei. Und doch lagen solche Gedanken in unserer Stube nahe.

Wenn ich heute an die andächtigen, besinnlichen Mienen von uns allen denke, bin ich mir ganz sicher: Der Stall der Weihnachtsgeschichte und unser mit Anna und ihrem Kälbchen verschmolzen zu einem Bild. Was einst in Bethlehem und was heute bei uns geschah, wir bewahrten es als ein wunderbares Geschehen im Kopf und ganz bestimmt auch im Herzen!

Wunderschöne Geschichte bleibt in Erinnerung

Bleibt für mich nur noch zu erzählen, dass Anna die einzige Kuh war, die an einem Heiligabend ihr Kalb bekommen hat, obwohl bei uns immer zwölf Tiere im Kuhstall standen. Ja, meine liebe Anna, es hat wohl so sein sollen: Dein Kind war etwas Außergewöhnliches, denn es blieb unser einziges Christkälbchen!

Leider haben wir schon lange keinen Bauernhof mehr. Aber diese wunderschöne, obendrein wahre Geschichte werde ich nie vergessen. Wie auch nicht meine Kinderzeit auf dem Land mit den Tieren, all den Abenteuern und herrlichen Erlebnissen zwischen Ställen, Feldern und Wiesen.

