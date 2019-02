Brand in einer Tiefgarage beschädigt mehrere Autos

Bei dem Brand in der Tiefgarage wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Beim Brand einer Tiefgarage in Delmenhorst sind mehrere Autos beschädigt worden. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen.

Delmenhorst - Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 0.15 Uhr in der Nacht auf Mittwoch Rauch bemerkt, der aus der Tiefgarage hochstieg. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr, heißt es in einer Meldung der Polizei.

In der Tiefgarage befanden sich Fahrzeuge, die durch den Brand beschädigt wurden. Genaue Angaben zu den Fahrzeugen sowie zum entstandenen Schaden konnte Pressesprecherin Daniela Seeger am Mittwochvormittag nicht machen. Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Steinbach ging am Abend von mindestens zwei betroffenen Autos aus.

Für die Anwohner des angrenzenden Mehrparteienhauses in der Demoldstraße bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, so dass sie während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen verbleiben konnten. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

