Umstrittene Tempolimits auf deutschen Straßen - ein „Pro&Contra“

Debatte beim Verkehrsgerichtstag

+ © dpa Welche Vor- und Nachteile haben Tempolimits? Ein Pro und Contra. © dpa

Goslar - Kaum ein Thema ist bei Autofahrern in Deutschland so umstritten wie Tempolimits. Eine Regierungskommission, die an Vorschlägen für mehr Klimaschutz arbeitet, hat die Idee jetzt wieder ins Spiel gebracht.