Zugreise endet wegen Unwetter in Niedersachsen: Bahn spendiert Pärchen Taxifahrt nach München

Von: Adriano D'Adamo

Die Deutsche Bahn übernahm die Reisekosten eines Studenten und seiner Freundin. Das Pärchen wollte von Wolfsburg nach München mit dem Zug fahren – eigentlich.

München – Aus einer geplanten Zugfahrt von Wolfsburg über Hannover nach München wurde für den Hamburger Studenten Janek und seine Freundin nichts. Statt einen anderen Zug zu nutzen, zahlte ihnen die Deutsche Bahn ein Taxi – für rund 1400 Euro und eine Strecke von 630 Kilometern.

Starkregen ruiniert Reisepläne: Weiterfahrt nach München nicht möglich

Der Hamburger Student wollte mit seiner Freundin nach München, um Freunde zu besuchen. Die Reise begann in Wolfsburg, wo er ein Praktikum absolvierte, berichtete das Hamburger Abendblatt. Die Reise begann am 22. Juni mit einer Zugfahrt von Wolfsburg nach Hannover, wo sie auch gleich wegen des Unwetters endete. Aufgrund der Sturmböen und eines Starkregens mit rund 50 Litern pro Quadratmeter war der Anschlusszug in Richtung München nicht mehr erreichbar und der weitere Bahnverkehr kam zum Erliegen.

Die Deutsche Bahn zahlte dem Studenten die 630 Kilometer lange Fahrt nach München (Symbolbild). © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

„Wir hatten uns schon damit abgefunden, irgendwo in Hannover schlafen zu müssen, notfalls auf dem Bahnhof“, sagte Janek dem Hamburger Abendblatt. Nachdem er und seine Freundin sich eine Stunde lang am Informationsschalter angestellt hatten, ging es für sie schnell weiter. Eine Mitarbeiterin der Bahn stellte ihnen einen Taxigutschein für ihre Fahrt nach München aus. Gegen 19 Uhr kamen sie in Hannover an und fuhren gegen 23 Uhr weiter mit dem Taxi nach München.

1400 Euro für eine Taxifahrt: Deutsche Bahn spricht von Einzelfall

Die Taxifahrt dauerte rund sieben Stunden. Der Fahrer sprach gegenüber dem Hamburger Abendblatt von der längsten Taxifahrt, die er jemals zurückgelegt habe. Pro Kilometer zahlte ihm die Deutsche Bahn zwischen 2,20 Euro und 2,30 Euro. Bei einer Strecke von 630 Kilometern belief sich die Rechnung schlussendlich auf rund 1400 Euro.

Geplant war ursprünglich, dass das Pärchen am 23. Juni um kurz vor 1 Uhr in München ankommt. Stattdessen endete die Fahrt gegen 6.30 Uhr in der bayerischen Landeshauptstadt. Dass eine derart lange Strecke von der Deutschen Bahn übernommen wurde, war ein Einzelfall. Mitarbeiter würden „situativ vor Ort“ entscheiden, sagte ein Sprecher dem Hamburger Abendblatt.

Die Statuten der Bahn besagen, dass die Kosten für ein Taxi oder Bus im „Strandungsfall“ übernommen werden oder bei einer Verspätung von 60 Minuten am Zielbahnhof, wenn die ursprüngliche Ankunftszeit zwischen 0 und 5 Uhr gelegen hätte. Die Höchstgrenze für Taxikosten liegt bei 120 Euro. Mit 1400 Euro lagen die Taxikosten von Janek und seiner Freundin über dem Zehnfachen der Höchstgrenze.