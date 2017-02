Tarifkompromiss kostet Niedersachsen Millionen

Hannover - Der zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgehandelte Tarifkompromiss für die Angestellten der Länder bedeutet für Niedersachsen im laufenden Jahr 57 Millionen Euro an Mehrkosten.

Für das Jahr 2018 werden sich die Aufwendungen um 115 Millionen Euro erhöhen, wie das Finanzministerium am Montag mitteilte. Diese Zahlen schließen die Tarifbeschäftigten des Landes sowie die Angestellten der Landesbetriebe und der Stiftungshochschulen mit ein.

Ende vergangener Woche hatten sich die Tarifparteien darauf geeinigt, dass die Beschäftigten rückwirkend zum 1. Januar 2,0 Prozent und ab dem 1. Januar 2018 nochmals 2,35 Prozent mehr erhalten sollen. "Niedersachsen hat in seinem Doppelhaushalt für 2017/2018 bereits Vorsorge für eine Tariferhöhung um 2 Prozent jährlich getroffen", sagte Kai Bernhardt, Sprecher des Finanzministeriums. Daher seien Nachbesserungen am Haushalt nicht erforderlich.

Besoldungserhöhung um 2,5 Prozent

Der Forderung der Gewerkschaften, den Tarifabschluss auch auf die Landesbeamten zu übertragen, erteilte Bernhardt eine Absage. Im Haushaltsplan sei schon vorgesehen, dass die Beamten zum 1. Juni 2017 eine Besoldungserhöhung um 2,5 Prozent sowie zum 1. Juni 2018 eine weitere Verbesserung um 2 Prozent erhalten sollen. "Das entspricht zusammengenommen 4,6 Prozent in den kommenden zwei Jahren und liegt über dem, was die Angestellten erhalten", sagte Bernhardt.

Ohnehin profitierten die Beamten davon, dass sie weniger Sozialabgaben leisten müssten. So komme ein angestellter Lehrer am Gymnasium, der verheiratet sei und zwei Kinder habe, in der Entgeltstufe 13, Stufe 3 inklusive Weihnachtsgeld nach der Tariferhöhung auf 4370 Euro brutto im Monat. Dies entspricht den Angaben des Finanzministeriums zufolge einem Nettogehalt von 2880 Euro. Ein beamteter Studienrat in gleicher familiärer Situation komme nach der Besoldungserhöhung zum 1. Juni 2017 in der Gruppe A 13, Stufe 6 inklusive Stellenzulage auf 4600 Euro brutto. Dies entspreche in seinem Fall aber rund 3600 Euro netto.

„Wir werden genau überprüfen, ob es für Beamte Nachteile gibt“

Tarifexperte Rüdiger Heitefaut von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will die Position des Landes so nicht hinnehmen: "Weil die Besoldungserhöhung für Beamte erst im Juni greift, bleibt es bei fünf Null-Monaten, wo sie gegenüber den Tarifbeschäftigten benachteiligt sind." Er forderte ein Signal von der Landesregierung, dass sie zu Gesprächen über eine rückwirkende Nachbesserung bereit sei.

"Wir werden genau überprüfen, ob es für Beamte Nachteile gibt", sagte Dietmar Schilff, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Sollte sich herausstellen, dass es negative Differenzen für Polizeibeamte gebe, sieht auch die GdP Verhandlungsbedarf. Auch der FDP-Innenpolitiker Jan-Christoph Oetjen forderte die rot-grüne Landesregierung auf, nach der Tarifeinigung für die Arbeitnehmer der Länder einen fairen Ausgleich für Beamte zu schaffen. Die Beamten müssten zeit- und wirkungsgleich von den Tariferhöhungen profitieren, sagte Oetjen.

