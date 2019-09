Supermarkt in Delmenhorst brennt - Feuerwehr im Einsatz

Starke Rauchentwicklung

+ © Günther Richter Ein Feuer in einem Supermarkt in Delmenhorst hielt der Feuerwehr auf Trab. © Günther Richter

Ein Feuer ist am Montag in einem Supermarkt in Delmenhorst entstanden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Ursache war zunächst unklar.