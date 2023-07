Summertime 2023 Norderney: Nico Santos, Alligatoah oder Alle Farben – Wann die Stars auf der Insel spielen

Von: Lia Stoike

In der Vergangenheit trat bereits Fritz Kalkbrenner beim Summertime auf. 2023 sind Stars, wie Alligatoah und Nico Santos dabei. (Symbolbild) © Imago/Torsten Gadegast

Beim „Summertime“ Norderney treten jährlich Stars direkt am Strand auf. Auch in diesem Jahr sind deutsche Hochkaräter, wie Alligatoah, Nico Santos und Clueso dabei.

Norderney – Ende Juli herrscht fünf Tage Ausnahmezustand auf Norderney, denn das „Summertime“ 2023 beginnt. Urlauber und Tagesgäste können sich zwischen dem 26. Juli und dem 30. Juli 2023 nicht nur auf Nico Santos und Alligatoah in der Arena direkt am Nordstrand von Norderney freuen. Auch Alle Farben und Clueso sind mit an Board. Alle Feierwütigen können außerdem am Sonnabend, 29. Juli 2023, in der „Summertime“-Arena Cocktails schlürfen und tanzen.

Nico Santos, Alligatoah und Alle Farben sind beim Summertime 2023 auf Norderney am Start

Den Auftakt des Events macht kein anderer als Nico Santos, das teilt der Veranstalter über seine Website mit. Erst im Juni veröffentlichte er eine neue Single namens „Weekend Lover“. Am zweiten Tag des Events steigt Alligatoah auf die Bühne. Dem Musiker aus Niedersachsen gelang mit seinem Song „Willst du“ der Durchbruch. Zynische und ironische Songtexte sind sein Markenzeichen. Unterbrochen werden die Live-Acts am dritten Tag von einer „Surprise Partynight“.

Wer spielt wann beim Summertime 2023?

26. Juli: Nico Santos

27. Juli: Alligatoah

28. Juli: Surprise Partynight/“Disco on the beach“

29. Juli: Alle Farben

30. Juli: Clueso

Bei der „Disco on the beach“ können Urlauber und Tagesgäste bei freiem Eintritt das Tanzbein schwingen. Am vorletzten Tag heizt Alle Farben ordentlich ein. Alle Farben legte bereits auf großen Festivals wie Tomorrowland oder Parookaville auf. Den krönenden Abschluss der fünf Summertime-Tage macht einer der erfolgreichsten deutschen Musiker – Clueso.



Bekannt ist er durch Songs wie „Keinen Zentimer“ oder „Chicago“, die er live performen wird. Wer nicht über Nacht auf der Insel bleibt und nur tagsüber anreist, kann um Mitternacht die Sonderfähre zurück zum Festland nutzen. Die Ostfriesische Insel Norderney ist die einzige, die ein solches Event direkt am Strand organisiert. Mit Glück sind die Stars, die während des Summertimes auf der Bühne stehen, aber auch vor oder nach dem Event in hiesigen Lokalen anzutreffen.

2022 stattete beispielsweise Johannes Oerding dem „Surfcafe“, das in unmittelbarer Nähe zum Summertime liegt, einen Besuch ab. Die Eigentümer des Restaurants teilten ein gemeinsames Foto mit Oerding auf ihrer Facebook-Seite. Unzählige Fans kommentierten darunter.