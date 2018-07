Karibu-Nachwuchs im Erlebnis-Zoo Hannover

Hannover - Süßer Nachwuchs im Erlebnis-Zoo Hannover: Karibu-Weibchen Takkini hat einen kleinen Hirsch zur Welt gebracht.

Das Karibu-Kalb kam bereits am 16. Juni zur Welt, berichtet der Zoo Hannover. In Anlehnung an das Lied „Schmidtchen Schleicher" von Nico Haak aus dem Jahr 1976, tauften die Tierpfleger den Nachwuchs Schmidtchen (Schleicher). Und tatsächlich habe das Karibu-Junge die Herzen des gesamten Teams nicht schleichend, sondern im Sturm erobert.

Neugierig und selbstbewusst erkundet der kleine Hirsch sein Reich in der kanadischen Themenwelt „Yukon Bay". Entfernt er sich aber doch einmal zu weit von Mutter Takkini, sei das erfahrene Karibu-Weibchen sofort zur Stelle. Dabei kommunizieren Jungtier und Mutter per Rufen miteinander, denn jedes Tier hat seine eigene Stimme. Wenn ein Karibu-Weibchen das Rufen seines Kalbes hört, antwortet es mit einem gedämpften Ruf. Auf diesen reagiert dann nur das eigene Kalb, indem es auf seine Mutter zuläuft.

+ Karibu-Mutter Takkini mit Nachwuchs Schmidtchen im Erlebnis-Zoo Hannover. © Erlebnis-Zoo Hannover

Noch ist Schmidtchen von den anderen Tieren leicht zu unterscheiden. Nicht nur, weil er deutlich kleiner ist als die anderen Herdenmitglieder, auch durch sein helles Fell hebt er sich von den dunkelbraun gefärbten, ausgewachsenen Tieren deutlich ab. Erst nach etwa sechs Monaten legt er sein Jugendkleid ab.

imh