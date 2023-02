Feuerwehr entdeckt bei Hamburg Leiche in abgebranntem Schuppen

Von: Sebastian Peters

Feuerwehr findet tote Person im abgebrannten Schuppen (Symbolfoto) © Sebastian Peters

Einsatzkräfte entdeckten in den Trümmern eines Schuppens eine leblose Person. Die Polizei ermittelt.

Winsen (Luhe) – Am Montagmorgen, dem 27.02.2023, gegen 03:50 Uhr, wurde in Laßrönne ein Feuer in der Straße Schnabelfeld gemeldet. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eintrafen, stand ein Carport mit angrenzendem Schuppen bereits in Flammen.



Nach Schuppenbrand: Feuerwehr entdeckt leblose Person in den Trümmern

Trotz des schnellen Fortschreitens des Feuers konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Während der Löscharbeiten wurde im abgebrannten Schuppen plötzlich eine bislang unbekannte verstorbene Person entdeckt.

Wie die Person ums Leben kam und was das Feuer auslöste, wird nun von der Polizei ermittelt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, um weitere Untersuchungen durchzuführen.