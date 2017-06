Sucht im Alter: Diakonie bekämpft vernachlässigtes Problem

Modellprojekt soll ausgedehnt werden

+ © dpa Ein leerer Tabletten-Blister (Symbolbild) © dpa

Hannover - Der wachsenden Zahl alter Menschen mit Suchtproblemen will die Diakonie in Niedersachsen besser helfen. Ein dazu in drei Regionen gestartetes Modellprojekt soll ausgedehnt werden.