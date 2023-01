Sturz von Lastwagendach: Mitarbeiter wird tödlich verletzt

Löningen – Tragisches Unglück in Niedersachsen: Beim Sturz von einem Lastwagendach ist am Donnerstag, 5. Januar 2023, im Landkreis Cloppenburg der Mitarbeiter eines Lebensmittelherstellers tödlich verletzt worden. Der Mann verletzte sich so stark am Kopf, dass er seinen Verletungen im Krankenhaus erlag, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Der 66-Jährige stand nach Polizeiinformationen am frühen Morgen auf dem Fahrzeug, um etwas in einen Sattelauflieger einzufüllen. Aus zunächst nicht bekannten Gründen stürzte er dabei einige Meter in die Tiefe und kam auf dem Boden auf. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später an seinen Verletzungen starb.

