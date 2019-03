Wegen Sturmtief „Bennet“: Erste Streckensperrungen in Niedersachsen

Sturmtief „Bennet“ sorgt am Montag für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Einzelne Strecken mussten bereits gesperrt werden, mit weiteren Verspätungen und Ausfällen ist zu rechnen.

Update, 12.15 Uhr: Feuerwehren rücken aus

In einigen Orten mussten die Feuerwehren ausrücken, um abgeknickte Äste und umgestürzte Bäume zu sichern. In Bremerhaven stürzte eine abgeknickte Pappel auf eine Laterne und dann auf ein Auto, wie die Polizei mitteilte. Fassadenteile und Dachziegel stürzten auf die Straße. Auch in Hannover knickte der heftige Wind Bäume um.

Update, 11.50 Uhr: Erixx-Strecke gesperrt

Nun ist auch die Strecke Wolfenbüttel-Vienenburg RB 42/43 wegen Bäumen im Gleis gesperrt. Ein Busverkehr soll eingerichtet werden, dieser verzögert sich jedoch aufgrund der Straßenverhältnisse, heißt es vom Metronom.

Erste Sperrungen in Niedersachsen

Uelzen - Sturmtief „Bennet“ sorgt am Montag für erste Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Die Strecke des RE30 - Enno - zwischen Hannover, Gifhorn und Wolfsburg ist wegen umgestürzter Bäume gesperrt, wie der Metronom mitteilt. Auf der gesperrten Strecke fahren Ersatzbusse.

Weitere Einschränkungen sind auf den Metronom-Strecken RE3/RB31 zwischen Uelzen, Lüneburg und Hamburg sowie RE4/RB41 zwischen Hamburg, Buchholz und Rotenburg zu erwarten. Außerdem sollten Fahrgäste der Erixx-Linie RB38 zwischen Soltau und Hannover mit Verspätungen rechnen.

Tweet

Oberleitungsstörung zwischen Leer und Oldenburg

Auch die Deutsche Bahn meldet vereinzelt Ausfälle. Zwischen Leer und Oldenburg gibt es eine Oberleitungsstörung. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet worden, heißt es auf Twitter.

Zwischen Braunschweig und Salzgitter sind ebenfalls Bäume auf die Gleise gestürzt. Daraufhin musste die Strecke gesperrt werden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist auch hier eingerichtet worden.

Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Niedersachsen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Sonntag für Niedersachsen und Bremen einen stürmischen Wochenbeginn durch das Sturmtief „Bennet“ angekündigt.

Der DWD rechnete dabei flächendeckend mit schweren Sturmböen, die Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen können. Dazu kommen immer wieder Schauer und vereinzelt sogar Gewitter.

jdw/Mit Material der dpa