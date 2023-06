Sturmfront rollt über Küste hinweg: In Niedersachsen drohen weitere Gewitter

Von: Marvin Köhnken

Der Montag an der Küste in Niedersachsen wird stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Reihe an Warnungen für die Region herausgegeben.

Emden/Hamburg – Auf ein heißes Wochenende folgt am Montag, 26. Juni, vielerorts im Norden die Abkühlung. Bevor sich erneut viel Hitze bilden kann, erwartet der DWD von West nach Ost herüberziehende, teils kräftige Gewitter. Besonders von diesem Extremwetter betroffen sein werden wohl die Küstenregionen an der gesamten Nordseeküste.

Das Wetter am Montag wird geprägt von einer Kaltfront, die als Teil eines Tiefs bei Island Niedersachsen, Bremen und Hamburg bis zum späten Abend ostwärts überquert. Dahinter folgt laut der DWD-Vorhersage subpolare Meeresluft, in der es zu einer merklichen Abkühlung kommt. In der vergangenen Woche hatten Gewitter teils für Notfälle, teils aber auch für humorvolle Reaktionen auf Starkregen und Überflutungen gesorgt.

Unwetter-Warnungen für Nordsee, Niedersachsen und Hamburg ausgegeben

Mehrere Warnungen vor starken Böen der Stärke 8 haben die DWD-Wetterexperten am Montagmorgen veröffentlicht. Sie gelten für die ostfriesische Küste, die Elbemündung, das Seegebiet Helgoland, die nordfriesische Küste sowie die Elbe von Hamburg bis Cuxhaven. Überall dort rechnen die Meteorologen mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit mit Gewittern.

Aber auch im Inland kann es mitunter sehr windig werden. So hat der DWD für den Landkreis Rotenburg (Wümme) eine Warnung vor Windböen veröffentlicht. Die starken Winde treten dort aller Voraussicht zwischen 13 und 20 Uhr auf, hieß es vonseiten der DWD-Wetter-Experten aus Hamburg gegen 9 Uhr.

An der Küste Niedersachsens wird es am Montag, 26. Juni, stürmisch – eine Gewitterfront zieht von West nach Ost. © Swen Pförtner/Imago

Grundsätzlich ziehen in den Vormittagsstunden im Emsland und über der Deutschen Bucht Schauer und einzelne Gewitter mit steifen bis stürmischen Böen und lokal begrenzt Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Schauer und Gewitter werden sich im Tagesverlauf in den Nordosten verlagern.

Wetter in Niedersachsen beruhigt sich im Tagesverlauf – Böen und Gewitter an der Nordsee möglich

Am Nachmittag und Abend werden insbesondere von Ostholstein und Mecklenburg-Vorpommern bis ins Vogtland und nach Ostsachsen kräftige Gewitter mit Sturmböen mit Stärken von bis zu 10, kleinem Hagel und Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit auftreten.

In der Nacht auf Dienstag, 27. Juni, erwarten die Wetter-Experten an der Nordsee wiederum einzelne Schauer – auch dann sind kurze Gewitter mit stürmischen Böen der Stärke 8 nicht ausgeschlossen, heißt es vonseiten des DWD. Im Inland soll der starke Wind um diese Zeit bereit wieder merklich abgeklungen sein.