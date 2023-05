Sturm und Kältesturz in Niedersachsen: Wetterachterbahn saust mit Vollgas in den Keller

Von: Lia Stoike

Die Wetterachterbahn in Niedersachsen sauste in der Nacht zu Dienstag mit einem Affenzahn in den Keller. Norddeutsche müssen sich weiterhin auf Sturm gefasst machen.

Niedersachsen/Bremen – Die gute Nachricht am heutigen Dienstag, 23. Mai 2023, ist: Das Schlimmste ist überstanden. Schwere Gewitter zogen in der Nacht über Niedersachsen und Bremen, die einen plötzlichen Kälteeinbruch verursachten. Doch ein Blick auf die Wettervorhersage hinsichtlich des kommenden Pfingst-Wochenendes verspricht Hoffnung für alle, die das sommerliche Wetter jetzt schon vermissen.

Wetterachterbahn saust mit Vollgas in den Keller – Kalter Wind weht von Ost

„Eine Tiefdruckrinne hat Niedersachsen und Bremen überquert“, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) über seine Website mit. Daraus folgend setzt sich kühlere Meeresluft von der Nordsee her durch. Konkret bedeutet das: Der Dienstag zeigt sich am Vormittag meist bewölkt, im Verlauf zeigt sich sogar die Sonne. Auch im Osten Niedersachsens ziehen vereinzelte Schauer und Gewitter ab.

Vor einem Rapsfeld stehen Bienenstöcke, in die die Bienen kurz vor einem Gewitter einfliegen. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Die Tageshöchstwerte liegen auf den Inseln bei 13 Grad und bis zu 20 Grad im Wendland sowie an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. An der Küste toben weiterhin stürmische Böen um 65 Kilometer pro Stunde, ab dem Vormittag sind auch im nördlichen Binnenland Windböen um 55 Kilometer pro Stunde aus Nordwest zu erwarten, die allerdings zum Abend hin nachlassen. In der Nacht zum Mittwoch gibt es an der Küste noch Windböen, am Mittwochvormittag lassen diese aber nach.



Mittwoch zeigt sich das Wetter wieder von der besseren Seite. Es ist vielfach wolkig, nur nach Nordosten hin muss zeitweise mit Regen gerechnet werden. Tiefstwerte liegen bei 5 bis 10 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind, an der Küste weiterhin Windböen. Zu Pfingsten hin darf laut DWD mit besserem Wetter und höheren Temperaturen gerechnet werden. Schon am Donnerstag ist mit einem Mix aus Sonne und Wolken sowie Höchstwerten bei 21 Grad im Osten Niedersachsen angesagt.