Sturmtief „Xavier“: Zugverkehr im Norden komplett eingestellt / B6 in Weyhe gesperrt

Auch Fähren und Flüge betroffen

+ © Janosch Lenhart Bäume und Äste auf der B6 verhindern am Donnerstagnachmittag ein Durchkommen zwischen Melchiorshausen und Erichshof. © Janosch Lenhart

Bremen/Hamburg/Oldenburg - Sturmtief „Xavier“ hat am Donnerstag den Bahnverkehr in Norddeutschland komplett zum Erliegen gebracht. Zuerst meldete die Deutsche Bahn für mehrere Strecken via Twitter: Nichts geht mehr. Betroffen sind mittlerweile alle Züge in Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein. Auch Straßen sind betroffen - auf der Bundesstraße 6 in Weyhe zwischen Melchiorshausen und Erichshof verhindern umgestürzte Bäume und abgeknickte Äste ein Durchkommen.