Streit zwischen zwei Männern: 77-Jähriger soll Opfer mit Messer verletzt haben

Hintergründe noch unklar

+ © picture-alliance/ dpa Ein 77-Jähriger soll sein Opfer mit einem Messer verletzt haben. © picture-alliance/ dpa

Bei einem Streit zwischen einem 77-Jährigen und einem 44-Jährigen soll ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Die Auseinandersetzung ereignete sich am Mittwochnachmittag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Schwanewede.