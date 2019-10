Streit um Mädchen: 18-Jähriger bringt zehn bewaffnete Männer mit

Zur Aussprache mit einem gleichaltrigen Rivalen im Streit um ein Mädchen hat ein 18-Jähriger in Uetze in der Region Hannover mindestens zehn bewaffnete junge Männer mitgebracht.

Uetze - Einer von ihnen habe eine Pistole durchgeladen, diese sei aber nicht eingesetzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Beamten waren von dem bedrohten 18-Jährigen und zwei Begleitern alarmiert worden. Als die Beamten am Montagabend am Ort der Verabredung eintrafen, flüchtete die bewaffnete Gruppe zunächst mit zwei Autos. Wenig später wurden die Männer im Alter von 18 bis Mitte 20 gefasst und kontrolliert.

Streit in Uetze: Polizei leitet Verfahren ein

Die Polizisten fanden in ihren Autos eine Schreckschusspistole, einen Elektroschocker, zwei Schlagstöcke, zwei Äxte sowie eine geringe Menge Marihuana. Gegen fünf Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Drogenbesitzes eingeleitet.

dpa

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen

Ein Mann wurde bei einer Explosion in Emden lebensgefährlich verletzt. In Wiesmoor im Kreis Aurich wurde ein 19-Jähriger tot in einem Kanal gefunden. Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Räuber, der eine Bäckerei in Bremen-Walle überfallen hat.