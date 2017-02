Nach Chefarzt geht auch Klinikchef

Dannenberg/Fulda - Nach dem Streit um Schwangerschaftsabbrüche an der Capio-Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg hat der Krankenhausträger den Klinikchef entlassen.

Das Verhältnis mit dem Verwaltungsdirektor sei beendet, bestätigte die Capio Deutsche Klinik GmbH in Fulda am Dienstag entsprechende Medienberichte. Die Geschäftsführung sehe unüberbrückbare Differenzen, hieß es in einer Pressemitteilung.

Anfang Februar hatte der erst vor kurzem berufene Gynäkologie-Chefarzt seinen Rückzug aus der Klinik angekündigt. Er war in die Kritik geraten, nachdem er unter Berufung auf seinen christlichen Glauben Abtreibungen abgelehnthatte. Der Klinikchef hatte sein Vorgehen verteidigt.

Es sei zwar einzelnen Ärzten gestattet, diese Eingriffe abzulehnen, teilte die Klinikgesellschaft zur Begründung der Kündigung mit. Das Krankenhaus als Ganzes, das auch vom Verwaltungsdirektor vertreten werde, könne dieses Recht jedoch nicht in Anspruch nehmen. dpa

