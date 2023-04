Streik bei Amazon ab heute Abend: Verdi legt Teile des Versandhandels in Niedersachsen und Hamburg lahm

Warnstreik

Die Gewerkschaft Verdi ruft beim Amazon-Logistikzentrums in Winsen zum Streik auf. Damit könnte die Abfertigung der Pakete erheblich beeinträchtigt werden.

Hamburg/Hannover – Wer in den kommenden Tagen in Niedersachsen oder Hamburg ein Paket erwartet, könnte sich noch etwas gedulden müssen. Denn die Gewerkschaft Verdi ruft die Belegschaft des Amazon-Logistikzentrums in Winsen (Luhe) im Landkreises Harburg dazu auf, vom heutigen Sonntag, 2. April 2023, bis Montag ihre Arbeit niederzulegen. Die Beschäftigten beklagen niedrige Löhne und einen fehlenden Inflationsausgleich.

Streik bei Amazon: Verdi legt Teile des Versandhandels in Niedersachsen und Hamburg lahm

Wie die Gewerkschaft mitteilt, soll der Streik in der Nachtschicht am Sonntag um 19:30 Uhr im Amazon Logistikzentrums in Winsen (Luhe) beginnen. Verdi fordere von den Verantwortlichen des Onlinehandels die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels in Niedersachsen und den Abschluss eines Tarifvertrags „Gute und Gesunde Arbeit“.

+ Verdi ruft im Amazon-Logistikzentrum Winsen ab Sonntagabend, 2. April 2023, zum Streik auf. Im vergangenen Jahr hat die Gewerkschaft so schon ein anderes Zentrum in Koblenz bestreikt. (Archivbild) © Thomas Frey/dpa

„Nach zehn Jahren Arbeitskampf muss Amazon endlich Verantwortung übernehmen und seinen Beschäftigten tarifliche Gehälter und gute Arbeitsbedingungen bieten“, wird Havva Öztürk, Gewerkschaftssekretärin bei Verdi, in einer Pressemitteilung zitiert. Ostern stehe vor der Tür und die Beschäftigten würden ihren Job mit vollem Einsatz angehen. Das sei zugunsten ihres Arbeitgebers, aber zulasten ihrer eigenen Gesundheit.

Streik im Amazon-Logistikzentrum in Winsen (Luhe) Wie Verdi mitteilt, beginnt der Streik in Winsen am Sonntag, 2. April, mit der Nachtschicht um 19:30 Uhr und endet mit der Spätschicht am 3. April um 23:15 Uhr. Streikaktionen sollen in folgenden Zeitfenstern stattfinden: Sonntag: 19:00 – ca. 22:30 Uhr Montag: 05:00 – ca. 8:30 Uhr sowie 14:00 – ca. 17 Uhr

Verdi-Warnstreik bei Amazon: „Die Beschäftigten in Winsen haben das Recht auf gerechte Bezahlung“

„Hohe Krankenstände, psychische Belastungen, unzureichende Entlohnung und fehlender Inflationsausgleich sind die großen Themen der Belegschaft. Die Beschäftigten in Winsen (Luhe) haben das Recht auf gerechte Bezahlung und eine gesunde Arbeitsumgebung“, so Öztürk weiter.

Amazon habe zwar die Stundenlöhne in den vergangenen Jahren wiederholt erhöht, jedoch bleiben die Einkommen der Beschäftigten durch längere Arbeitszeiten und niedrige oder fehlende Sonderzahlungen, wie Weihnachts- und Urlaubsgeld, oft um mehrere hundert Euro unter denen der Kollegen in vergleichbaren tarifgebundenen Unternehmen.

Mega-Streik am 27. März 2023: Tarifverhandlungen von Verdi gescheitert

Zuletzt hatte Verdi einen Mega-Streiktag am 27. März aufgerufen, der auch vor Bremen nicht haltgemacht hat. Busse, Züge und Straßenbahnen blieben in ihren Depots. Grund dafür waren die laufenden Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst. Diese sind jedoch von Verdi als gescheitert erklärt worden. Die Gewerkschaft kündigte darauf hin an, zu weiteren Streiks aufzurufen.

