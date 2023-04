Der TÜV streikt: Heute müssen Kunden und Prüflinge warten

Von: Elias Bartl, Marcel Prigge

Teilen

Verdi kündigt erneut Streiks an. © Hauke-Christian Dittrich/Dpa

Heute streikt der TÜV. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Mehrere Bundesländer sind betroffen, darunter auch Niedersachsen und Bremen.

Bremen – Am heutigen Donnerstag, den 27. April, ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die Beschäftigten beim TÜV Bund zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen sind die Standorte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Hessen, im Saarland und in Berlin-Brandenburg.

Streik beim TÜV: Beschäftigte fordern Inflationsausgleich – auch in Niedersachsen und Bremen

Die Gewerkschaft fordert ein deutlich verbessertes Angebot von den Arbeitgebern in der laufenden Tarifrunde. Das bisherige Angebot sieht mehrere Nullmonate und kleinere Einmalzahlungen vor und ist für die Tarifkommission „enttäuschend und unangemessen“. Im Gegensatz dazu fordert ver.di im Kern 12 Prozent mehr Lohn ab dem 01. April 2023 bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

Peter Bremme, ver.di-Verhandlungsführer, betonte, dass die Beschäftigten hoch qualifizierte Tätigkeiten ausüben und einen echten Inflationsausgleich verdienen. Die Streikversammlungen werden hybrid stattfinden, sowohl vor Ort als auch per Videokonferenz. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 28. April angesetzt.

Beim TÜV Bund arbeiten etwa 7000 Tarifbeschäftigte im Inland, die unter anderem für Führerscheinprüfungen, Sicherheit bei Castorbeladungen und Cyber-Sicherheit zuständig sind. In Hamburg prüfen sie auch die HHLA-Containerbrücken.